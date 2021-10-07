«Хочу усыновить, но страшно»: в Барнауле стартуют курсы для приемных родителей и их детей

В этом году «барнаульским аистам» исполнилось десять лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Я хотела бы усыновить ребенка, но сомневаюсь, страшно». «Приёмный ребёнок совсем нас не слышит, огрызается, сидит в телефоне». «Малыш узнал, что он не кровный, у него испортилось поведение». «Как построить доверительные отношения с приемным малышом»... С этими и другими сложными вопросами приходят к специалистам НКО «День аиста» приемные родители, опекуны и те, кто только задумывается о том, чтобы принять ребенка в семью.

В этом году «барнаульским аистам» исполнилось десять лет. На днях у них появилось новое уютное помещение по адресу Исакова,213. На новоселье среди гостей были и взрослые и дети.

- Мы с мужем прошли специальные курсы для приемных родителей, которые здесь проводят бесплатно, – рассказала одна из женщин. - Пришли, когда решение о приемных детях было еще зыбким. И получили столько опыта, столько полезной информации на тренингах, занятиях, личных консультациях, что сейчас решение об усыновление стало осознанным и взвешенным.

Наталья Югонсон, руководитель организации, в свое время сама принимала непростое решение об усыновлении ребенка.

- Тогда я жила в Новосибирске, пришла в местную общественную организацию усыновителей "День аиста", увидела детей и их счастливых приемных родителей, и поняла, что хочу учиться у них, - вспоминает Наталья.

Потом, когда она сама стала приемной мамой, «новосибирские аисты» помогли ей справиться с переживаниями и кризисами.

- Когда я переехала с маленьким сыном в Барнаул, то стала проводить встречи для приемных родителей и тех, кто задумывался об усыновлении, – вспоминает руководитель НКО. - При этом нас очень хорошо поддерживали «новосибирские аисты» и мы решили идти их путем – в итоге зарегистрировали общественную организацию в Барнауле. И вот нам 10 лет. И 10 выигранных грантов. И новое помещение. И сотни консультаций и тренингов. А главное - сотни счастливых глаз родителей и детей, которые обрели друг друга и построили доверительные отношения.

Справка КП

Расписание бесплатных занятий

С октября «День Аиста» начинает проект «Приёмный - равно родной» при поддержке Фонда президентских грантов. Это различные формы психологической помощи усыновителям, опекунам, кандидатам в усыновители, а также приемным детям.

С 9 октября по субботам, с 10.00 до 15.00 будет проходить «Школа приемных родителей». Это психологический курс подготовки к принятию некровного ребенка в семью. Записаться можно по тел. 8 -913-248-3545

С 12 октября по вторникам, с 18.00 до 20.00 – «Родительский университет». Приемные родители приглашаются на групповую встречу с психологом, чтобы вместе обсудить проблемы, с которыми сталкиваются усыновители и опекуны.

С 13 октября по средам с 18.00 до 20.00 – занятия по арт-терапии. Приглашаются приемные семьи с детками от пяти лет. Встречи будут посвящены развитию эмоционального интеллекта.

С 15 октября по пятницам с 18.00 до20.00 - «Родительская беседка». В беседке ждут приемных семей с детьми и всех интересующихся темой приемного водительства на неформальной встрече.

С 16 октября по субботам, с 18.00 до 20.00 - группа поддержки подростков. На встречу приглашают кровных детей, имеющих приемных братьев и сестер и приемных детей от 10 до 18 лет. «Поможем разобраться во взаимоотношениях с родителями, учителями и сверстниками»,- обещают опытные психологи.

Адрес НКО «День аиста»: Барнаул, ул. Островского 23/ ул. Георгия Исакова, 213 (вход с Г. Исакова). Тел 8-913-248-3545.

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