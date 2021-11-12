Предложил отрубить ноги. В алтайской больнице проводят проверку после жалобы на жестокую шутку врача

У мужчины были проблемы с желудком Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на то, что врач горбольницы №1 предложил в шутку ее пожилому отцу отрубить ноги и застрелиться. По словам женщины, через некоторое время после такого «совета» мужчина скончался.

– 8 ноября умер мой отец. Приехал по скорой, но на своих ногах и нормальным цветом лица. У него была проблема с желудком. На третий день отказали ноги. Пришедший на обход доктор 8 ноября предложил отрубить их, а самому застрелиться! У отца началась паническая атака, после чего он подписал отказ от госпитализации и его на кресле каталке выкатили в приемный покой и практически кинули моей маме под ноги, – рассказала жительница Барнаула Эмилия в паблике «Инцидент Барнаул».

Женщина рассказывает, что отец мучился от нестерпимой боли. После чего его якобы отвезли на дуплекс, вкололи укол и привязали к кровати. По информации дочери, через час таких медицинских манипуляций мужчина скончался. При этом врач лично извинился перед родственниками умершего.

Как рассказали «КП» в региональном Минздраве, сейчас в горбольнице проводится проверка. Если хамство подтвердится – виновника накажут, уверяют в ведомстве.

– Приносим искренние соболезнования родным и близким. Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию. В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры. Министерством здравоохранения также запрошена информация по данной публикации в медицинской организации с целью выяснения обстоятельств случившегося, – рассказали в пресс-службе алтайского Минздрава.

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