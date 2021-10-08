«Никто за меня не берется»: изуродованная в барнаульской стоматологии женщина пытается найти врача

Ольга уже наблюдалась у нескольких стоматологов, но все разводят руками Фото: Олег УКЛАДОВ

Установка брекет-системы для жительницы Барнаула Ольги Сухановой обернулась изуродованной внешностью. Сейчас женщина пытается найти врача, который поможет ей исправить последствия похода в стоматологическую клинику.

«Адская боль»

Как рассказала Ольга «Комсомолке», в 2015 году она обратилась в частную стоматологическую клинику, так как ей не нравился кривой клык. Врачи посоветовали ей установить брекеты, и женщина согласилась, не подозревая, как резко изменится её жизнь…

- Сделали слепок, поставили брекеты, а на следующее утро у меня опухло лицо. Потом вроде прошло, но через полгода начались дикие боли в ушах, а челюсть я вообще открыть не могла. Пошла к лору, но он отклонений не нашел. Вернулась к стоматологу, тот отрицал, что это могут быть последствия установки системы, сказал, что это такие особенности организма. Обещал, что все восстановится, - отмечает Ольга.

Женщина продолжила наблюдаться у специалиста, но боль не утихала. А однажды они вовсе не смогла нормально открыть рот. В итоге врач начал резко настаивать на съеме брекетов, и с верхней челюсти их пришлось убрать. На четыре зуба специалист установил рентейнер (металлическую деталь для поддержки, прим. ред.), хотя по идее он ставится на весь ряд. Через полгода пришлось снять брекеты и с нижнего ряда.

Впоследствии выяснилось, что у Ольги нарушился прикус, поэтому адская боль отдавала в том числе и в уши. В стоматологии, где ей устанавливали брекеты, девушку начали полностью игнорировать: к врачу не записывали, а вскоре руководство клиники и вовсе заявило, что Ольга никакую систему у них не устанавливала.

Спустя время женщина обратилась в Роспотребнадзор, а затем и в прокуратуру - в итоге было возбуждено дело. Когда начались суды, клиника пыталась доказать, что врач, который устанавливал брекеты, не имел на тот момент лицензию, поэтому оказывал услуги Сухановой якобы в Алтайском медуниверситете под присмотром опытного специалиста. По итогам проверки история с АГМУ не подтвердилась.

- Мы судились три года. Клиника устроила абсолютный беспорядок в медицинских картах, поэтому не удалось установить, мне причинили именно физический вред. Но по поводу моральной компенсации и морального вреда мои требования удовлетворили – клиника оказала мне некачественную услугу, - подчеркнула она.

Экспертиза показала, что врач слишком рано снял брекеты и не закрепил их после снятия, как следует. В итоге челюсть буквально «уехала» в сторону, что повлекло серьезные проблемы со здоровьем и опухоль лица.

Частная стоматология пыталась обжаловать приговор, их апелляцию даже одобрили, но прокуратура обжаловала её в кассационном суде, и кассация вернула дело. Второй апелляционный суд признал решение первой инстанции законным, однако клиника может вновь попытаться оспорить приговор.

«Иди туда, не знаю куда»

Суд за плечами, но впереди у Ольги долгий путь восстановления. Проблема лишь в том, что она абсолютно не знает, к какому специалисту ей обратиться.

- В Барнауле мне отказались даже удалять зубы, которые шатались, и мне пришлось ехать в Москву. Наши врачи боятся, говорят: «Помрешь от кровотечения в кресле, а нам что потом делать?». Я уже обращалась по данному поводу в крайздрав, меня направили к главному стоматологу, но и он не берется за меня. Единственный профессор, согласившийся помочь – Семенюков, он пролечил мне около 20 зубов лазером. Но это не панацея – кровообращение нарушено, ткань плохо регенерируется, - говорит собеседница «КП».

Ольга уже наблюдалась у нескольких стоматологов, но все разводят руками. Никто даже не может подсказать ей алгоритм лечения, или выдать направление к специалисту, который сможет помочь, а искать врача в таком тяжелом случае наобум – слишком рискованно.

- Мне нужно найти квалифицированную помощь, а мне говорят: «Иди туда, не знаю, куда». Прошу направить меня к врачу, который проведет комплексное обследование, скажет, с чего начать восстановление. Если будет возможно, то буду писать в научные центры, - подытожила Ольга Суханова.

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