Вырастут ли цены на крупы, сахар и макароны в Алтайском крае

В этом году аграрии намолотили уже 560 тонн гречневого сырья Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние пару месяцев в СМИ периодически появляются новости о грядущем подорожании гречки, макарон и сахара. О том, действительно ли жителям Алтайского края придется платить за эти продукты больше, рассказал Александр Большаков, начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Урожай хороший

По словам Большакова, информация о подорожании круп из-за дефицита урожая в Алтайском крае не соответствует действительности.

– Информация о резком росте цен преувеличена. В текущему году уже убрано зерновых и зерно-бобовым порядка 5 млн тонн в натуральном весе, что позволяет закрыть потребности. Намолочено 560 тонн гречневого сырья. Это уровень прошлого года, но намолот еще продолжается. Дефицита в сырье нет, – заверил Александр Большаков.

То же самое касается и сахара. За последние три года средний урожай сахарной свеклы был чуть больше 1 млн тонн. В этом году собрали примерно 1,1 млн тонн, поэтому сахара будет даже больше, чем в прошлом году.

– Больших колебаний на рынке, как это было год назад, мы не ожидаем, – утверждает чиновник.

«Полезные» макароны станут дороже

А вот рост цен на макароны обсуждается на уровне ведущих производителей.

– Эти опасения были на самом деле. Причина роста цен на готовую продукцию зависит от многих факторов. Выросла стоимость пшеницы твердых сортов, транспортных услуг, выросли наценки в торговых сетях, – сказал Большаков.

При этом чиновник отметил, что макароны из твердых сортов пшеницы составляют лишь15% от общего количества макаронных изделий на рынке.

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