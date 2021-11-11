Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 ноября 2021: 6,6 тысяч человек c COVID-19 умерли в регионе за период пандемии

В регионе уже 22 119 человек прошли повторную вакцинацию против коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 12 ноября 2021 года – за прошедшие сутки умерло 29 человек с COVID-19 (от вируса непосредственно 28 пациентов). За весь период пандемии в регионе скончались 6 600 человек с подтвержденной инфекцией, из них по причине смерти коронавирус - 5 215 пациентов, другие причины - 1 385.

За эти же сутки выявили 510 новых заболевших COVID-19, при этом выздоровело 393 пациента.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 94 044 человека, в т. ч. 7463 ребенка. Выздоровели 65 440 человек (+ 393), - пишет оперштаб.

На лечении в медучреждениях с лабораторно подтвержденной инфекцией находятся почти четыре тысячи человек. Отметим, что тяжелобольных – 846, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 297. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 628.

- Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 59817 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 94044 заболевших: 19783 – у больных внебольничной пневмонией, 65020 – у заболевших ОРВИ, в 9241 случаях – бессимптомное течение, - отмечает оперштаб.

Добавим, что в регионе прививаются от коронавируса 872 648 жителей: 95 240 человек поставили первую прививку, 755 289 жителей полностью привиты. В Алтайском крае уже 22 119 человек прошли повторную вакцинацию.

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