Медики рассказали об опасных последствиях COVID-19 у детей

Реабилитация. Фото: минздрав Алтайского края

У детей, перенесших коронавирус, возможны различные осложнения. Особенно они характерны для пациентов, которые уже имели хронические заболевания. Об этом, а также о том, как помогают таким больным, рассказала главный врач барнаульской детской поликлиники № 9 Ирина Потапова.

Тревожные последствия

По словам Ирины Сергеевны, последствия перенесенного коронаивруса могут быть разными. Они зависят от того, на каком фоне у маленьких пациентов протекала болезнь.

Некоторые переболевшие ковидом дети с хроническими заболеваниями почувствовали себя хуже после выздоровления. В частности, наблюдались тревожные расстройства, изменения со стороны нервной системы. Кроме того, для них была характерна длительная астения – слабость и повышенная утомляемость. Состояние всех пациентов держат на контроле, с детьми работают медики.

Если ребенок полностью здоров, то участковый врач-педиатр осматривает его один раз в три месяца в течение года. Ирина Потапова подчеркнула, что в случае, когда ковид протекал на фоне хронических заболеваний или ребенок был из группы риска, то при постановке на учет его осматривает и профильный специалист.

Всего с начала пандемии коронавируса на учет в поликлинике №9 поставили 157 детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходит реабилитация

Всего с начала пандемии коронавируса на учет в поликлинике №9 поставили 157 детей, перенесших COVID-19. Для каждого ребенка определили индивидуальный курс реабилитации.

– Цель отделения реабилитации – сделать так, чтобы ни у одного ребенка не было обострения того заболевания, с которым он живет, – сказала Ирина Сергеевна.

Она добавила, что состояние здоровья детей оценивают комплексно, приглашают всех необходимых специалистов, которые на месте осматривают маленьких пациентов. Затем во время реабилитации юные барнаульца проходят физиолечение, плавают в бассейне, проходят курсы лечебного массажа, ЛФК, занимаются с психологом и другими специалистами.

Желающих все больше

Нина Хромина, заведующая отделением медицинской реабилитации детской поликлиники № 9, добавила, что за основу взяли комплекс по реабилитации детей с пневмонией. В течение дня в отделении реабилитации занимаются пять групп.

– Дети, перенесшие ковид, стоят на учете один год. Мы предлагаем им проходить реабилитацию один раз в три месяца. Курс длится 10 дней, после его окончания, мы даем родителям рекомендации, что делать с ребенком дальше, и записываем на следующий курс. – говорит Нина Хромина – Дети ходят к нам с удовольствием, занимаются с 9 января. Даже потихоньку нарастает очередь. Может быть, это связано с тем, что в данный момент все основные детские санатории закрыты. Мы должны работать и полностью обеспечить реабилитацию детей на нашей базе.

Напомним, с начала пандемии в Алтайском крае выявили 48205 случаев коронавируса. Среди пациентов, в том числе, 3317 детей.

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