В Алтайском крае реготделение одной из партий возглавила трансгендерная женщина

Юлии Алешиной 31 год Фото: Александр ЗАХАРОВ

В Алтайском крае реготделение партии «Гражданская инициатива» возглавила Юлия Алешина. Как пишет «МК на Алтае», особенность ее в том, что она трансгендер.

– У меня в паспорте не только женское имя Юлия, но и пол указан «женский», – отметила Юлия.

До официальной смены пола ее звали Роман. На данный момент ей 31 год. По словам Юлии, проблема гендерной принадлежности возникла у нее еще в подростковом возрасте. Чтобы сменить пол, ей пришлось посетить психиатра. Врач не обнаружил у нее психических отклонений.

Юлия Алешина окончила АлтГУ. В вузе она получила юридическое и психологическое образование. В 2012 года Алешина баллотировалась в Барнаульскую гордуму как самовыдвиженец.