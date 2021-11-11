Барнаулец может оказаться под следствием из-за найденного на улице телефона

Право собственности может перейти к нашедшему вещь на законных основаниях. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула может оказаться фигурантом уголовного дела из-за найденного на улице телефона. Мужчина попросил вознаграждение за свою находку, а владелец обратился в полицию. Алтайские юристы рассказали, в каких случаях у человека возникает право на найденную вещь и как нужно поступить, чтобы не попасть под пресс правосудия.

- Телефон был утерян по адресу Северо-Западная, 58. Ребенок выронил телефон, который подобрал неизвестный. Сначала тот вымогал деньги, теперь просто выкинул симку и не отвечает, - пишет паблик «Инцидент Барнаул»

Родителям даже пришлось обратиться в полицию. По их словам, сотрудники уже нашли подобравшего телефон мужчину и изъяли гаджет. Это оказалось не так-то просто: мужчина не хотел открывать дверь стражам порядка, а сам телефон выкинул с пятого этажа. В конечном итоге его опросили, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Награда

Вправе ли человек потребовать вознаграждение за то, что сохранил найденную вещь и, к примеру, приложил усилия, чтобы найти владельца? Этот вопрос мы задали прокурору Индустриального района Владимиру Дондукову.

- Многие думают, что морально они правы, но это же предполагаемое право, а не безусловное. Требование вознаграждения может перерасти в вымогательство. Нашедший же понимает, что это имущество другого человека, при этом он хочет его повредить или уничтожить, если ему откажут в «благодарности» – это уже состав преступления, - говорит прокурор.

Кстати, человек может обратить в свою собственность найденное имущество законным способом при соблюдении определенных условий. Но сначала он должен предпринять все меры для того, чтобы вернуть вещь ее законному владельцу.

Находка

Согласно статье 227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить владельца. Если она найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче официальному представителю.

Если хозяина найти нельзя, то вы должны заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При условии, что в течение полугода за вещью никто не обратится, право собственности переходит к вам (228 ГК РФ).

- В противном случае этом может быть квалифицировано как кража, - считает барнаульский адвокат Александра Садковская. – Более того, если речь идет про телефоны, то у них у всех есть идентификационные номера, в память забиты контакты. Установить владельца не составит труда, а попытки обнулить его до заводских настроек или вставить свою сим-карту будут свидетельствовать об умысле на хищении.

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