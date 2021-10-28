Букет алых роз, купленный на найденную карту, обернулся статьей для алтайских студенток

Если для уголовной ответственности за обычную кражу сумма ущерба должна быть не менее 2,5 тысяч рублей, то при расчете чужой банковской картой минимальный размер не определен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барнаульских студенток, купивших себе букеты алых роз на найденную банковскую карту, будут судить по статье «кража», которая относится к категории тяжких преступлений. «Подарок судьбы» обернулся для девчонок большими неприятностями.

Летом три подружки-студентки (18-19 лет) работали на одной из турбаз в Горном Алтае. Однажды туристка из Новосибирска потеряла там свою банковскую карточку. Причем пропажу хозяйка «пластика» обнаружила не раньше чем через неделю – после Горного она отправилась в еще одно путешествие и не получала уведомления о списании денег. А тем временем нашедшие карту студентки решили устроить себе праздник - накупили алых роз на 3 тысячи рублей, посидели в кафешке и затарились косметикой.

Когда в полицию поступило заявление, студенток сразу вычислили. Они не стали отпираться и рассказали, все как было – оказалось, они думали, что раз кто-то потерял карту, то они имеют полное право воспользоваться внезапным подарком судьбы.

Теперь студентки могут получить судимость практически на ровном месте. «Комсомолка» вместе с барнаульскими специалистами разбиралась в тонкостях правосудия.

Тяжкий состав

Сама по себе карта является собственностью банка, а вот счет, к которому она дает доступ, принадлежит конкретному человеку.

- Если вы расплатитесь чужой картой за товары или снимите с нее деньги, это могут квалифицировать по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Это тяжкий состав, самое строгое наказание по статье – лишение свободы на срок до шести лет, - рассказала барнаульский адвокат Росина Кичигина.

Категория преступления влияет на самое важное – размер наказания.

Не думайте, что вам удастся остаться не пойманным – город обвешан камерами. Это вопрос нескольких дней – прежде чем к вам в дверь постучится «товарищ майор».

- Вероятность остаться не пойманным есть, но она чрезвычайно мала. Даже медицинские маски не спасут. Все дело в мышлении. Рядовой обыватель не думает как преступник, поэтому не знает тонкостей их «ремесла». А все те приемы, которые в кино и сериалах показывают, лишь отчасти правдивы. Вы же не хотите себе в биографию судимость на ровном месте, – комментирует автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul.

Кража – одно из самых распространенных преступлений. Только в прошлом году в Барнауле по частям 2-4 статьи 158 УК РФ (кража) было возбуждено 3680 уголовных дел.

Карта в руках ребенка

По закону привлекать к уголовной ответственности можно с 14 лет. Если, скажем, карту найдет 13-летний подросток и расплатится ей в магазинах, то ему за это ничего не будет.

- В таком случае выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или постановление о его прекращении за отсутствием состава преступления. Однако информацию о несовершеннолетнем направляют в ПДН, где его ставят на учет. Что касается потерпевшего, он может взыскать в гражданском порядке ущерб с родителей ребенка, - рассказала начальник следственного отдела отделения МВД России по Михайловскому району МВД Росси Ирина Карпенко.

Кстати, если взрослый решит отправить за покупками с найденной чужой картой ребенка, то в таком случае он будет являться организатором преступления, плюс ко всему ему еще вменят и «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (150 УК РФ).

Наказание

Как правило, если речь не идет про злостных преступников, за кражу денег с карты в тюрьму не отправят.

- В каждом случае все зависит от конкретных обстоятельств. Если человек сделал все возможное, чтобы, так сказать, искупить свою вину, его могут освободить от уголовной ответственности даже по тяжкому составу, понизив его категорию, в связи с примирением с потерпевшим, - говорит адвокат.

Однако зачастую за кражи назначают условное лишение свободы. Недавний пример - барнаулец, найдя на улице банковскую карту заходил в различные магазины, покупал товар на сумму менее 1000 рублей, рассчитываясь бесконтактным способом. Всего он потратил более 5 тыс. рублей.

- Ему назначили 1 год условно с испытательным сроком в 1 год. Ущерб был полностью возмещен, - рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Егорова.

Что делать в случае находки

Если вам «посчастливилось» найти чью-то забытую карту и несмотря ни на что вы хотите ее вернуть законному владельцу, обратитесь в банк. Как вариант, вы можете вставить ее в банкомат, чтобы он зафиксировал ее как забытую. Главное, ни в коем случае не пытайтесь ввести пин-код или выполнить другие действия – иначе это можно будет квалифицировать, как покушение на кражу.

Наиболее правильным будет обратиться к сотруднику банка, который у вас ее примет. Лучше возврат зафиксировать документально на тот случай, если кто-то уже снял с нее деньги, а потом выкинул. Это будет аргумент в пользу вашей непричастности.