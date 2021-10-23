«Интуиция подсказала»: участковый вернул с того света едва не погибшего дебошира

Капитан полиции Сергей Тетихов Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В 2021 году Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в 11 раз. Лучшего участкового выбирают посредством голосования. В Алтайском крае на региональном этапе лучшим участковым стал капитан полиции Сергей Тетихов из Михайловского района. Накануне финального этапа конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне, «Комсомолка» поговорила с полицейским о его работе, жизни и семье.

Сергей Юрьевич, вы по первому образованию медик, как вышло, что вы стали участковым?

— После школы я хотел стать милиционером, но тогда поступить на юридический не получилось из-за сложного материального положения — мы жили в деревне, совхоз разваливался, родители не смогли бы просто оплатить престижный факультет, поэтому я пошел учиться на фельдшера. Поступил легко, с первого раза сдал экзамены. После выпуска пошел в армию, а когда вернулся, стал работать в службе скорой помощи и лаборантом на приеме крови. Профессия нравилась, но тогда платили гораздо меньше, чем сейчас, семью надо было содержать, да и хотелось работать в органах. Я пошел в отдел кадров, у меня приняли документы — перезвонили в течение недели, сказали, что будут рады видеть на службе. Это был 2006 год. А юридическое образование потом уже получил заочно.

Вам потом в жизни пригодилась ваша фельдшерская специальность?

— Конечно, и не раз! Случай был, в 2016 году спас человека, который пытался наложить на себя руки. Это был мой сосед через дорогу, семейный дебошир. Ближе к ночи поступил вызов, что у него с женой произошел конфликт. Я к ним пришел, начал разбираться, пока супругу его и тещу опрашивал, он постоянно выбегал курить. Выхожу из дома — его нигде нет. Интуиция подсказала посмотреть за угол, гляжу, вроде как курит, окликнул по имени, мол, давай поговорим — в ответ тишина. Смотрю, окурок упал. Что-то заскрипело. Чемоданчик свой поставил, иду, а сам думаю, мало ли что в голове, дубиной какой-нибудь по голове огреет. Подойдя ближе, увидел, что тот без сознания, вместе с водителем его откачали. Когда приехала скорая, он уже был вне опасности.

Типичный преступник

Как в сельской местности относятся к полицейским?

— Отношения не такое как в городе — тебя знает каждый, как говорится, гражданин. Поддерживаем дружеские отношения как односельчане, каждый день в магазине видимся, друг друга знаем по имени-отчеству, просто я в погонах, а они гражданские, поэтому я могу с них спросить, если что не так.

За годы работы вы видели столько преступников, дебоширов, нарушителей, воров, как бы вы могли охарактеризовать типичного «жулика»?

— Есть те, кто постоянно обманывает, вводит в заблуждение, упирается до последнего, что невиновен, даже если у него уже изъято похищенное имущество. У таких людей особенный склад ума — их сразу видно. У нас таких много. Исправить их нельзя, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. А они, если всю жизнь воруют, то и дальше буду воровать.

На ваш взгляд, колония может исправить человека?

— Нет, только в редких случаях. Что бы они не говорили, как бы не клялись, что больше не встанут на прежний путь, все равно время проходит, шлея под хвост попадает — и дальше за старое. С другой стороны, есть те, кто оступился и больше никогда не повторят своей ошибки. Это в основном мелкие кражи из магазина, когда человек думает, что за ним никто не наблюдает и пытается что-то вынести. Часто им просто не хватает денег, чтобы заплатить за это. Например, дедушка четок водки украл, бабулька конфет захотела, а денег не хватило. Потом говорят, что бес попутал, плачут, извиняются. Такой стыд для них.

Знаете, для японцев стыд – источник добродетели, так как он удерживает от дурных поступков, которые могут опозорить имя. А что может повлиять на русского человека?

— Мне кажется, для нас это и стыд, и страх. Взять тех же пожилых людей, когда им объясняешь, что их на учет могут поставить, для них это позор перед детьми, соседями, страшно начинают переживать, просят, чтобы все осталось в пределах дела, а если еще и рублем накажут — тут и так денег не хватило, а теперь еще тысячу или полторы сверху придется заплатить штраф — в следующий раз они подумают, прежде, чем что-то подобное совершить.

Сергей Тетихов стал лучшим участковым Алтайского края. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Если человек оказался на самом дне, для него есть шанс вернуться к нормальной жизни?

— Есть люди, которые спиваются, потом завязывают. У нас мужчина в селе живет, раньше работал на заводе, но с женой развелся и начал пить. Может, хотел насолить жене, а может, потому что остался без нее. Мы его знаем хорошо, беседовали неоднократно, чтобы он перестал так поступать со своей жизнью, родственники тоже его убеждали — в итоге он понял, что ничего пьянством не докажешь, начал заниматься обработкой леса, сейчас у него все хорошо, хотя раньше ходил стопки сшибал по деревне.

Какие преступления для вас непростительные?

— Я думаю это кражи. Некоторых бабушек взять, выращивают эту курочку-уточку, бегают, над ней трясутся, а этот негодяй залез и последнее забрал. И когда детей обижают или престарелых, которые за себя сами постоять не могут.

Вам приходится иметь дело и с матерыми уголовниками, проверять их ночами, если они находятся под надзором, вы когда-нибудь попадали в опасную ситуацию, что приходилось применять оружие?

— Нет, стараюсь больше убеждать. Даже в собаку не стрелял, когда надо было. Обходились без этого — хозяина убеждали, да и другие спецсредства у нас есть. С кулаками нападали на меня неоднократно, тогда применяешь приемы борьбы и в каталажку их за неповиновение сотруднику полиции.

Сострадание к людям

Вы жалостливый по своей природе человек?

— Конечно, я же выучился на медика, у меня должен быть какой-то принцип, сострадание к людям, не зря клятву Гиппократа давал. Некоторые жулики пытаются этим воспользоваться, как правило, это мелкие воришки, начинают говорить, вот, помочь им надо, но как правило, это лишь слова, мы уже знаем, что они из себя представляют. Шанс давать надо, но надо смотреть, что за человек.

Недавно в Барнауле убили участкового, который поехал проверить мужчину, не являвшегося по вызову следователя, его тело нашли рядом с автомобилем, лично на вас это история повлияла?

— Повлияла, я стал более осторожным. Тот участковый решил его довести, пошел на встречу, как мне рассказали, зная, что он «дебошир». Теперь доверия вообще никому нет из криминального контингента, как бы человек себя положительно не вел, надо держаться на расстоянии и быть всегда на чеку, зная его историю.

Учитывая все сложности работы, опасности, вы никогда не хотели перейти в другое подразделение?

— Нет, мне всегда нравилось работать участковым. Пуд соли уже съел, все знаю, опыт работы не один год, менять что-то на другое не вижу смысла, да и для меня самое убийственное – сидеть в кабинете.

Семья поддерживает

У вас ненормированный рабочий день, как ваша семья к этому относится?

— Приходится выходить из положения, где-то отгулы берешь, где-то планируешь время с семьей. Мы знаем, где работаем, куда шли. Иной раз так «накалят» за целый день, приходишь домой и хочется выкричаться. Семья к этому с пониманием относится и поддерживает. От работы помогает отвлечься и какое-то другое дело, я пишу свои стихи, даже печатал их в газете. Провожу время с сыновьями, им 12 и 14 лет, один спасателем хочет стать, другой спортом занимается.

А что главное, чему вы учите своих сыновей?

— Не врать, не обманывать. Жуликами становятся, потому что начинают врать, а вранье приводит к тюрьме. Ну и нужно быть сильным, не показывать слабость. Даже в моей работе, если «жулик» почувствует слабость, может напасть.

Досье

Капитан полиции Сергей Юрьевич Тетихов, 39 лет, родился в городе Фергана Узбекской ССР. Переехал на постоянное место жительства в Михайловский район Алтайского края в 1985 году. В 2002 году окончил Родинское медицинское училище по специальности «Фельдшер», а в 2017 году заочно окончил Современную гуманитарную академию, по специальности «Юриспруденция». С 2002 по 2004 год проходил службу в инженерно-саперных войсках Вооруженных сил РФ. В ОВД с 2006 года, назначен на должность полицейского ППСМ ОВД по Михайловскому району. В службе участковых уполномоченных полиции (милиции) с 2007 года. Обслуживает административный участок № 3 села Михайловское.