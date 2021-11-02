«Не опаснее, чем съесть незнакомый фрукт»: врач-неонатолог рассказал о вакцинации от ковида беременных

Беременным и кормящим женщинам разрешили прививаться вакциной «Спутник V» Фото: Олег УКЛАДОВ

Не так давно беременным и кормящим женщинам разрешили прививаться вакциной «Спутник V». Передается ли ковид внутриутробно, влияет ли вакцина на репродуктивную функцию и не навредит ли она ребенку, рассказал во время прямого эфира главный внештатный неонатолог Минздрава Алтайского края Олег Зуйков.

– Может ли коронавирус передаваться внутриутробно?

– Ранее, когда только начиналась пандемия, считалось, что передача коронавирусной инфекции может быть только после рождения при тесном контакте. Однако на данный момент накопился ряд других данных. Так, в странах Северной Америки обследовали более 10 тысяч беременных. Была выявлена передача вируса от матери к плоду в 5,3%. У 8% рожденных был подтвержден коронавирус. Также вирус находился в пуповине и плаценте. Внутриутробно COVID-19 передается крайне редко, но нужно быть острожным

– Какие проявления болезни могут быть у новорожденного ребенка?

– Первый такой случай был описан в марте 2020 года в Лондоне. У женщины была типичная симптоматика для коронавируса и положительный ПЦР-тест. Роды разрешили досрочно. Сначала у ребенка не было никаких признаков, но через три дня появилась неврологическая симптоматика: раздражительность, повышенный гипертонус, стал плохо сосать, пришлось перейти на зондовое питание. При исследовании никаких изменений не было выявлено, кроме положительного ПЦР-теста на COVID-19. Бывают кишечные формы ковида, когда у новорожденного ребенка наблюдают нарушения со стороны ЖКТ. В моей практике у ребенка через четыре часа после родов была дыхательная недостаточность и температура. Клиника новорожденных разнообразна.

– Передадутся ли антитела младенцу, если мать привьется?

– Исследовались женщины, которые переболели или вакцинировались в третьем триместре. У их детей выявлялись иммуноглобулины G к коронавирусу, которые сохранялись, в среднем, в течение шести недель после рождения.

– Можно ли сказать, что ребенок через мать пассивно вакцинируется?

– Можно сказать и так. Но ребенок от матери получает уже готовые иммуноглобулины. Ему не надо встречаться с коронавирусом, чтобы выработать антитела.

– В чем разница между перенесенным заболеванием и вакцинацией?

– Привитая женщина если и заболеет, то в легкой форме. В этом году увеличилось число случаев заболеваемости коронавирусом среди беременных. На данный момент в России 254 женщины находятся в отделении реанимации, и прогноз у части из них крайне неблагоприятный. В части случаев врачи принимают решение о преждевременном родоразрешении, чтобы спасти хотя бы ребенка. Практически 300 беременных женщин за год скончались, тут факты говорят сами за себя.

– Влияет ли вакцинация на репродуктивную функцию?

– Сейчас в нескольких странах идут исследования на животных, генетически близких к человеку. После проведения вакцинации снижение фертильности у них не наблюдалось. Если женщина вакцинируется до беременности, то в первые шесть месяцев она будет защищена вакциной. Соответственно, у нее меньше рисков перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, тем более в столь ответственные сроки, когда формируются органы и системы у плода и велик риск от малейшего инфекционного процесса возникновение врожденных патологий.

– Если женщина поставила прививку и вдруг узнала, что беременна, насколько это опасно?

– В вакцине нет живого вируса. Здесь в клетку переносятся лишь компоненты белка, чтобы при встрече с ним иммунитет выработал антитела это небольшой фрагмент. Не опаснее, чем съесть незнакомый фрукт. Да может быть некоторая реакция, но не более того.

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