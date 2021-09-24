«Вот это торс!». Алтайский «морж» - о рецептах сохранения энергии и мужской силы в 68 лет

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Эпатажный рекордсмен по плаванию в ледяной воде, 68-летний Александр Зеленецкий в очередной раз продемонстрировал свою крутую фигуру. Известный барнаульский «морж» в дни выборов по традиции пришел на избирательный участок в шортах с голым торсом. Исполнив гражданский долг, подполковник милиции в отставке радостно облился холодной водой из тазика, сделал стойку на руках и совершил короткий забег.

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В интервью «Комсомолке» не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни и личных рецептах здоровья и молодости.

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Молодильный чан

Главным «молодильным чаном» для президента Алтайской федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи» стали проруби, студеные озера и реки, где он нагреб уже сотни километров.

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Первый раз наш герой увидел «моржа» во время службы на Урале.

- На озерке зимой купался мужик, разговорились. Оказалось, бывший заключенный, восстанавливал здоровье потерянное в лагерях, - вспоминает Александр. – Тогда я решил окунуться, чтобы он слабаком меня не считал. Вынырнул с содроганием и забыл. И только потом, уже в девяностых, я оценил силу холодной воды.

В декабре 1990 года Зеленецкий впервые нырнул в соревнования по зимнему плаванию, сразу же став чемпионом. И понеслось: заплывы в озерах пресных и соленых, на земле и в пещерах, в России и за рубежом. Медали с мировых первенств и сегодня с победным звоном падают к нему, как деньги удачливому игроку в казино. Вот только азарт Зеленецкого другого рода. Его захватывает адреналин от испытаний собственного организма.

Одним из самых запоминающихся заплывов, к примеру, был в подземном озере в пещере Тут-Куш. Плавали при факелах. Пробираться к воде и выползать обратно экстремалам пришлось по жутковатым узким лабиринтам. Одежда на «моржах» застыла как у «джентльменов удачи» в знаменитом фильме. Зато потом была эйфория.

- Важно своим примером показать - организм способен на многое, - говорит Александр Викторович о смысле жизни. - Вот медики раньше утверждали, человек в ледяной воде продержится не больше 15 минут, теперь - сдвинули время на 20 минут, а некоторые даже на полчаса. Возможно и мы, «моржи» своими рекордами тому поспособствовали.

В 2019 году барнаулец даже попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной участник заплыва на Байкале. Прежде, конечно, эксперты внимательно изучили паспорт, потому как слишком уж молодо выглядит наш герой для своего почтенного возраста.

- Да, мы все «моржи» – моложавые, жизнерадостные, - не без гордости говорит президент федерации «Белые медведи».

Сам он, кстати, ассоциирует себя именно с белым медведем.

- Не моржом! – подчеркивает пловец. - Я не сижу в воде. Мне что, делать нечего - там сидеть? Я человек мобильный, скоростной, стараюсь плавать большие расстояния. А такие расстояния плавают только белые медведи.

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

О мужской силе

Бравый подполковник в отставке, щеголяющий с голым торсом, не удивляется интересу женского пола.

- Я человек семейный (жена, две дочери, трое внуков) и поводов для назойливого интереса к себе не даю, - уверяет «морж», - но на силу мужскую не жалуюсь. Многие парни, приходящие к нам плаванием в ледяной воде заниматься, забывали о проблемах в этой области. Хоть научную работу пиши на эту тему,- подытожил собеседник.

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Упал - сто раз отжался

68-летний «красный молодец» не только с легкостью переплывает Телецкое, но и крутит солнышко на перекладине - 30 кругов за раз, бегает с голым торсом по 50 километров на лыжах, по 100 раз отжимается каждое утро.

- Спорт в моей жизни с детства, - рассказывает собеседник. - Помню, нам с Сергеем, братом- близнецом дали одну пару лыж на двоих, мы в них вцепились и пошли тренироваться – он с левой лыжиной, я – с правой, прыгали по очереди . После занимались велосипедным спортом, боксом и т.д.

Любопытно, что судьбы близнецов похожи. Сергей Зеленецкий, живущий в Киеве, тоже рекордсмен по заплывам в ледяной воде, и тоже, кстати, на выборы в шортах приходит.

- Однажды на международных соревнованиях судьи в протоколе перепутали наши инициалы и записали, что Сергей выступал за Россию, так его потом в разные инстанции украинские силовики вызывали, просили писать объяснения … – поделился собеседник.

Обливания без «обмываний»

Александр Зеленецкий говорит, что в детстве, как и многие мальчишки, попробовал закурить - не понравились.

- Отец у нас много курил, - вздохнул мужчина, - мы с братом ему говорили: « Папа, не кури». Он был военный, работа нервная, так и не бросил, может, поэтому, ушел рано…

Сам Зеленецкий, как продвинутый спортсмен, не курит и не пьет.

- Раньше, когда работал, приходилось «обмывать» звания, но потом прочитал исследования ученых о вреде алкоголя, понял, какая это «параша» и совсем перестал употреблять, - говорит трезвенник. - Лучше ведром холодной воды облиться - веселеешь больше.

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Орехи – при себе»

О питании подтянутый спортсмен рассказал так:

- Человек я не прихотливый, могу и китайскую лапшу в командировках съесть, но больше ем нормальной пищи, которую готовят жена и дочери.

- Конечно, мед у меня на столе, лимон, а вот соль и сахар – по минимуму употребляю, при себе всегда орехи в кармане, - уточнил Александр.

Также он добавил, что любит гематоген, натуральные тонизирующие сиропы из шиповника и других ягод.

Утром, говорит, съедает и свежие овощи и кашу:

- Сейчас у нас как раз помидоры из сада, яблоки - то, что очень полезно для иммунитет, нужно съедать их как можно больше, - считает моложавый мужчина.

На даче, правда, больше бывают жена и дочери.

- Я только вскопать, другую мужскую работу сделать, а так чаще некогда, - честно признается хозяин семейства.

Не стареющий военный пенсионер рассказал о правилах своей кипучей жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вечно молодой, вечно веселый

Еще один секрет молодости от Зеленецкого – «поменьше сварливости». Наш герой постоянно на позитиве, в движении.

Спектакли театра «Белых медведей» на морозе регулярно веселят публику. Когда наступила эпоха ковида, бодрые моржи сняли видео, крича из проруби: «Коронавирус нам не страшен, мы плывем, руками машем».

Лидер «Белых медведей» ковидом не болел. Уверяет, что вообще по жизни не болел ничем, кроме мелких детских простуд. На провоцирующий вопрос: «Ну, а если бы вдруг вам объявили, что у вас неизлечимая болезнь?» , собеседник не обиделся, ответил кратко:

- К нам приходят люди, которым это объявляли, и в ледяную воду ныряют. И много было случаев победы.

Преимущество моложавых людей, обычно и в том, что они чем-то похожи на детей, не боятся смеяться над собой. Когда шумная гвардия полуобнаженных «белых медведей» идет по морозу, кое-кто крутит у виска, но почти всем прохожим становится веселее.

- А вы начинайте сами оздоровляться, - громко призывает народ неутомимый Зеленецкий. - Не надо один раз в году в прорубь нырять, а потом бежать к рюмке или в баню, вы лучше под контрастный душ утром встаньте и кровь живей побежит, обрадуется.

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