Как хобби стало доходной работой: жизненная история алтайского мастера по маникюру

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жизнь порой умеет удивить. И жительница Благовещенского района Алтайского края Анастасия Туравинина знает это, как никто другой. Дорожник по профессии, она много лет с большим удовольствием отработала на молочном заводе, а теперь стала одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе! Своей необычной историей профессиональной трансформации она поделилась с корреспондентом «Комсомолки».

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На все руки мастер

- По образованию я, действительно, дорожник! В своё время закончила Алтайский строительный техникум и параллельно училась ещё и в вузе, но бросила, поняв, что это всё-таки не моё. Вернулась домой, в Благовещенский район и устроилась работать на молочный завод: сначала приёмщиком молока, потом помощником мастера – варила сыр, далее вообще перешла работать в отдел кадров! И ведь мне везде, на каждом месте очень нравилось, – говорит наша героиня.

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Спустя несколько лет Анастасия ушла в одну из торговых компаний администратором. Работа была не пыльная, не напряжённая. И тут, как говорится, сработал принцип – от скуки на все руки. В обеденные перерывы Настя даже успевала сделать девчонкам маникюр.

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Пока чай пьем, я то одной маникюр сделаю, то другой. Все это было как бы между прочим, – вспоминает мастер. – Потом девчонки скинулись и купили стартовый набор для того, чтобы я делала им покрытия гель-лаком. Мне безумно нравилось – было интересно рисовать что-то новое, придумывать какие-то дизайны. При этом у меня ведь очень неплохо это получалось!

Самостоятельное «плавание»

Подружки сподвигли Анастасию к смене профессии. Эта мысль крепко засела в её голове. В итоге в качестве подарка себе на день рождение она купила курсы по маникюру и поехала на учебу в Барнаул. Домой вернулась вдохновленная и готовая к новым свершениям.

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Первое время боялась увольняться со своей основной работы – был страх, а вдруг не пойдёт… Принимала клиенток вечерами и по выходным. Однако вскоре поняла, что просто не справляюсь с потоком желающих. Совмещать основную работу и подработку стало тяжело, в итоге я приняла решение уйти в самостоятельное «плавание», – рассказывает Анастасия.

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Так, в 2016 году Настя обратилась за поддержкой в Службу занятости населения. Начинающим предпринимателям там оказывают финансовую поддержку. После написания и защиты бизнес-плана Туравининой на развитие собственного дела выделили почти 60 тысяч рублей.

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я купила на них кресло для педикюра и самые необходимые для работы материалы. Арендовала кабинет в центре села и стала работать сама на себя, – говорит собеседница.

Дело пошло! На вопрос о том, не боится ли она конкуренции, мастер ответила:

- Несмотря на то, что у нас в районе довольно много и надомных мастеров, и студий по маникюру, у всех есть своя клиентская база. Если работать качественно, идти в ногу со временем, постоянно повышать свой уровень, то клиенты обязательно найдутся.

Самозанятая

В прошлом году наша героиня перешла из индивидуальных предпринимателей в категорию самозанятых. Причём она стала первой из самозанятых Алтайского края, кто получил микрозайм по льготной ставке от Центра «Мой бизнес».

- Недавно я приобрела помещение для своей студии, но у меня не хватало денег на ремонт, поэтому решила обратиться в Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Собрала необходимый пакет документов и получила нужную сумму. Условия кредитования оказались очень выгодными – ни в одном банке таких не предложат! – рассказывает Анастасия. - Мне это очень помогло – сейчас доделываю ремонт и готовлюсь к открытию новой студии. Вообще, для того, чтобы развиваться, нужно постоянно вкладывать в себя - посещать курсы повышения квалификации, покупать современное оборудование и т.д. «Быть в тренде» всегда оборачивается в копеечку.

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Однако все это с лихвой оправдывается. Зарплата мастера – на уровне. В любом случае работать на себя намного выгоднее, чем быть наёмным работником, тем более на селе.

- При этом, будучи самозанятым, ты должен понимать, что все зависит от твоего трудолюбия – как потопаешь, так и полопаешь. Если лениться и не вкладывать в себя, то отдачи не будет, - говорит мастер.

Кстати, в этом году Анастасия стала победителем в номинации «Самозанятые» регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2021». В рамках конкурса требовалось презентовать свою деятельность – рассказать историю создания, отразить экономические показатели, привести аргументы, почему именно ты достоин данной награды.

Женщина является одним из ведущих мастеров по маникюру в своем родном селе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В качестве одного из своих основных преимуществ я назвала предоставление подологических услуг - обработку вросших или деформированных ногтей у нас в районе кроме меня никто не проводит, – делится Настя.

О трендах

По словам мастера, сейчас в тренде экстремальные формы и дизайны ногтей.

- Конечно, позволить себе такое могут не все, как правило – молодые и смелые девушки-студентки. Дамы среднего возраста все-таки придерживаются более сдержанных вариантов, – говорит Туравинина. – В целом же, эклектика в дизайнах сейчас отходит, в моде – минимализм. Даже обычные однотонные ногти востребованы как никогда!

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