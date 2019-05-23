Житель Барнаула поменял работу юриста на мастера по маникюру

Барнаулец Дмитрий Гаврилов учился на юриста, но в какой-то момент понял, что эта профессия не для него. Вместо этого он решил начать работать … мастером по маникюру. И ни разу об этом не пожалел.

Почему бы и нет

- Я всегда обращал внимание на руки, хороший маникюр буквально приковывал мой взгляд. Когда я еще этим не занимался, мне казалось, что это какой-то закрытый маникюрный мир, далекий от меня. Потом задумался, почему кто-то может, а я нет? Первое время я думал об этом в шутку, а потом собрался и пошел на обучающие курсы, - вспоминает Дмитрий.

Вот уже больше 1,5 лет барнаулец занимается этим ремеслом. Парень рассказывает, что профессия мастера по маникюру подразумевает постоянное обучение. Поэтому Дмитрий часто проходит курсы повышения квалификации, а еще он успел немного поработать в Испании. Говорит, в России индустрия маникюра развивается быстрее и русских мастеров очень ценят за границей.

- Я ездил в Барселону отдохнуть и параллельно мне предложили там поработать. Из личных наблюдений могу сказать, что в Испании индустрия красоты, в том числе и ногтевая, осталась на уровне 90-х. И покрытие гель-лаком, которое так распространено у нас, там только приходит потихонечку. Такого качества, как делают русские мастера, там нет, - рассказывает барнаулец.

Дмитрий работает мастером по маникюруФото: из личного архива героя(ев) публикации

Близкие поддержали

Клиенты на мастера мужчину реагируют везде одинаково. Сначала – удивление. Потом – улыбка. Дима умеет расположить к себе даже самых притязательных дам, ведь он парень очень добрый и общительный. А вот в самом начале, когда после трехлетней работы юристом Дмитрий решил поменять род деятельности, не все близкие отнеслись к его выбору положительно.

- Когда я решил все поменять, мама меня поддержала, а отцу было сложно понять. Но со временем родители согласились с тем, что это круто. На начальном этапе очень поддержали друзья. Без них я бы не решился все же, - добавляет парень.

Еще Дмитрий переживал, что «пацаны не поймут», но на удивление барнаульца друзья положительно отнеслись к его выбору. Теперь некоторые из них задумывают о том, чтобы тоже пойти на обучающие курсы.

Единственный в своем роде

Сейчас Дмитрий работает в одном из лучших салонов красоты Барнаула. Он единственный мастер маникюра мужчина в городе. Барнаулец не стал говорить, сколько он зарабатывает, но заверил, что суммой вполне доволен.

Клиентки тоже выходят счастливыми после бьюти-процедур от Дмитрия. Для многих он уже стал больше, чем мастером – девушки то и дело рассказывают ему свои секретики.

- Я как швейцарский банк личных секретов моих клиентов. Я храню их и никому не рассказываю, потому что очень ценю доверие ко мне. Я люблю поговорить, поэтому общение с клиентками всегда в радость, - говорит Дмитрий.

В будущем барнаулец мечтает открыть свой собственный салон. Дмитрий рассказал, что хочет сделать это не ради прибыли. Он мечтает дарить своим клиентам удовольствие от самой процедуры.

– Хочу, чтобы ко мне ходили за красивыми ногтями и за тем, чтобы расслабиться и забыть свои бытовые проблемы, - добавил он.

Творческий во всем

_dimagavrilov Дмитрий играет на гитаре

Помимо необычного выбора профессии Дмитрий может похвастаться музыкальным образованием и статусом сертифицированного бариста по джезви (варке кофе в турке). Парня обучал сам Николай Хюппенен - самый главный человек по кофе в России.

- Я работал баристой и эта индустрия мне тоже очень нравится, я хочу открыть свою кофейню когда-нибудь. А музыкой я занимаюсь с детства. Пока играю для души, не хватило энтузиазма заняться этим серьезно, но возможно когда-то я к этому вернусь, - рассказывает Дмитрий Гаврилов.