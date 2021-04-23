На Алтае создают фонд помощи паллиативным детям

Скриншот видео телеканала "Толк"

В Алтайском крае создают фонд помощи паллиативным детям и их родителям "Лучик надежды". Сейчас он находится в стадии регистрации, сообщает Толк.

- Как только регистрация будет пройдена, мы заведем страницы в соцсетях и будем оповещать родителей, организовывать сбор помощи детям, – рассказала директор благотворительного фонда Александра Яковенко, которая также является матерью тяжелобольного ребенка.

В крае проживает 230 детей, которым требуется паллиативная помощью. Год назад в барнаульской детской клинической больнице №7 появилось отделение паллиативной помощи. Там обслуживают практически весь Алтайский край, кроме Бийска и Рубцовска. В стационаре десять коек. Мамы таких пациентов почти всегда находятся рядом с ними.

В отделении не хватает врачей, в том числе психологов. Также недостаточно мест для тяжелых больных - в связи с этим отделение планируют увеличить.