Замершая беременность, выкидыши, гибель женщины и плода: чем поплатились алтайские роженицы с COVID-19

На 22 октября в крае было зарегистрировано 144 беременных женщин с подтвержденным ковид-статусом Фото: Олег УКЛАДОВ

- За время пандемии в Алтайском крае зафиксированы случаи замершей беременности, выкидышей и гибели плода у беременных женщин с подтвержденным ковид-статусом или перенесшими болезнь, - об этом «Комсомолке» сообщила Наталья Белоцкая, заместитель министра здравоохранения Алтайского края.

При этом в регионе продолжает циркулировать агрессивный и более опасный, чем предыдущие штамм Дельта.

- Каждая новая волна COVID-19 отличается от предыдущей более тяжелой и агрессивной формой течения болезни у пациентов, - подчеркнула Наталья Белоцкая.

За последние полтора месяца в крае погибли три беременных женщины с коронавирусом.

«Возраст погибших - 39, 29, 28 лет. Срок беременности первой пациентки составлял 23,5 недель, второй - 29,3 недели, третьей - 37,6 недель», - сообщается в официальном ответе Минздрава на запрос «Комсомолки».

- Все три погибшие женщины имели сопутствующие тяжелые экстрагенитальные патологии, - комментирует Наталья Белоцкая. - Одного из новорожденных (у пациентки со сроком 37,6 недель) врачам удалось спасти, у двух других детей шансов на спасение не было, они погибли внутриутробно.

- COVID-19 представляет опасность, как для матери, так и для плода на всем протяжении беременности, - подчеркивает Минздрав. - За время пандемии в Алтайском крае были зафиксированы случаи замершей беременности, выкидышей и антенатальной гибели плода у беременных женщин с подтвержденным ковид-статусом или перенесшим болезнь.

Так, на 22 октября в крае было зарегистрировано 144 беременных женщины с подтвержденным ковид-статусом. Все они находятся на мониторинге. По словам Натальи Белоцкой, погибшие за последнее время роженицы вакцинированы не были.

По официальным данным почти 2000 беременных женщин в Алтайском крае переболели коронавирусом. Из них 50 потребовалось лечение в условиях реанимации.

- К сожалению, заболевание течет непредсказуемо, - рассказала «Вестям Алтая» заведующая консультативно-диагностическим отделением Перинатального центра «ДАР» Анна Чукмасова.

По словам опытного специалиста Чукмасовой, при COVID-19 высока вероятность тяжелых акушерских осложнений неблагоприятных перинатальных исходов, и такие случаи были…

В этих обстоятельствах медики настойчиво рекомендуют прививаться на этапе планирования беременности. Тем более что Минздрав России разрешил вакцинировать беременных на сроке от 22 недель.

«Сделанная в третьем триместре прививка «Спутник V» на пороки развития не влияет: к этому моменту внутренние органы у ребёнка практически сформированы», - утверждается в рекомендациях ведомства.

В первую очередь медики рекомендуют прививаться беременным с сопутствующими патологиями: сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, дыхательной системы, почек, печени и т.д. Разумеется, при отсутствии противопоказаний.

Цифра

В сентябре на Алтае прививки поставили около 300 беременных.