«Инкубационный срок ковида уменьшился в три раза»: симптомы появляются на 3-4 день заражения

В настоящее время в Алтайском крае привито только чуть более 30% населения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно в Алтайском крае выявляют более 400 заболевших коронавирусом. По сравнению с прошлогодней осенней волной, практически в два раза выросла суточная смертность. Сейчас власти вводят пропускную систему по QR-кодам, чтобы сдержать распространение инфекции. По мнению главврача городской клинической больницы №11 Андрея Коломийца, локдаун поможет сдержать рост заболеваемости, но не более.

- Мы все контактные. Только за счет того, что будем меньше мотаться, общаться между собой, это позволит немного снизить передачу вируса не заразившимся. Но полностью устранить вирус теперь невозможно, - считает врач.

Вирус стал быстрее

Если раньше карантин мог реально дать некоторую передышку, вылечить одних, прежде, чем подойдет новая очередь заболевших, то теперь скорость распространения вируса стала намного выше.

- Сейчас мы наблюдаем, что у вируса сократился инкубационный период. В прошлом году он был 10-12 дней. Поэтому у нас было время вылечить одного заболевшего, прежде чем заболевал проконтактировавший с ним человек. Сейчас инкубационный период максимум три-четыре дня, - рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Андрей Коломиец.

Ранее эпидемиологи говорили, что вирус с течением времени ослабнет, но судя по выросшей в два раза смертности, ковид стал еще агрессивней.

- Вы ставите неправильные акценты. Не вирус будет ослабевать, а человечество должно усилиться. По мере того, как усилится иммунитет, последующие варианты поражения новыми штаммами будут переноситься легче. Каждый новый вид ковида отличается от предыдущего по своему генетическому материалу на 3-5%. Уже имеющиеся антитела распознают болезнь и вовремя реагируют, поэтому мы начнем болеть в легкой форме, - рассказал медик.

Антитела

В последнее время от пациентов стали поступать жалобы, что им не выдают бесплатные лекарства для лечения коронавируса.

- Никто не ожидал, что будет настолько много заболевших. Где-то лекарства могли кончиться - сейчас идут срочные дозакупки, да и развести их не всегда получается одномоментно. У нас нет такого парка автомобиля, поэтому и получаются задержки. Да и что вы так упираете на лекарство – против ковида лекарства нет. То, что прописано, позволяет более комфортно пережить заболевание и снизить риск осложнений. Ковид лечится только антителами, - говорит Коломиец.

«Мракобесная позиция»

В настоящее время в Алтайском крае привито только чуть более 30% населения. По информации врачей, из 100 человек в реанимации, привитых всего 3-4. Так что делайте выводы.

- Мракобесная позиция, ни на чем не основанная: не прививаться. Наше население специфическое, дремучее – никому не верит. Даже люди с высшим образованием. Убедить их невозможно, можно только заставить. Власти дошли до кодов. Следующий шаг - это обязательная вакцинация и ужесточение уголовной ответственности за антипропаганду вакцинации. Высказываться на этот счет может только человек, имеющий специальное образование, - считает доктор.

По мнению профессора, возросшая смертность связана и с тем, что сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом, в результате страдают плановые пациенты.

- Естественный отбор в человеческом обществе существует – если головы нет, и человек не понимает всю опасность или не хочет понимать, будет происходить естественная выбраковка. Сегодня каждый не привившийся – это убийца. Он занял койку другого человека, который мог вылечиться за это время. Если не будем прививаться, нам остается только переболеть. Кому положено, тот умрет, остальные станут иммунными, - считает доктор.