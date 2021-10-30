Очереди и тут и там: в Барнауле начала действовать система QR-кодов

С 30 октября в торговые центры пускают только с QR-кодом Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В субботу, 30 октября, в Барнауле, также как и во всем Алтайском крае начала действовать система QR-кодов. С раннего утра очереди растянулись и в торговые центры, и в пункты вакцинации.

Раннее утро, выходной, за окном еще темно, а у поликлиники на Юрина 210а длиннющая очередь из тех, кто пытается пробиться на вакцинацию.

- Вот такой дурдом творится около поликлиник. Очередь на прививку, - говорит участник сообщества «Инцидент Барнаул», публикуя в группе фотографию с места события.

На кадрах видно, как очередь тянется из самой клиники на улицу и заканчивается где-то на тротуаре. Конечно, в таких условиях никто не соблюдает социальную дистанцию, да и медики за ней не следят.

При этом в некоторых других пунктах пусто.

- Сегодня я поставил прививку от коронавируса в поликлинике городской больницы №4. В очереди было всего два человека. Я не понимаю, для чего все едут в «Геомаркет», чтобы стоять часами в очереди? Данная поликлиника работает с 8 до 16 часов. Требуется предъявить паспорт, СНИЛС и страхового полиса и все, - говорит директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

В это же время очереди начали скапливаться и у торговых центров. Так в социальных сетях появились фотографии настоящей толпы у входа в ТРЦ «Европа». Оказалось, что чтобы оптимизировать работу сотрудников охраны. Руководство комплекса решила открыть только один (центральный) вход. Сегодня там работает специальный человек, который проверяет у посетителей QR-кода. Тех, у кого их нет – «заворачивает». Остальные могут спокойно посещать торговую точку. Но из-за того, что процедура «досмотра» не быстрая, толпа на входе все же есть.

Очередь у ТРЦ "Европа" Фото: Анна СЕМИНА

А вот у ТЦ «Пионер» этим утром произошел настоящий скандал. В телеграм-канале «В курсе 22» подписчица пожаловалась на то, что охрана не пустила ее в «Ленту», так как у нее не было QR-кода. Сотрудники торгового центра ссылались на «ковидный» указ губернатора. В нем действительно говорится о том, что жители края, не имеющие QR-кодов могут посещать в ТРЦ продуктовые и продовольственные магазины, а также аптека, но при этом ответственность за их пропуск несут непосредственно сотрудники комплекса. Соответственно, если они не могут гарантировать ваше присутствие исключительно в продуктовом отделе и вы не отправитесь в другие, то они вправе вас не пускать, что, собственно, и произошло.

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У «Геомаркета», где прививку можно поставить без записи, выстроилась огромная толпа. Помещение пункта оказалось полностью заполнено, люди ждут своей очереди на улице (подробнее)