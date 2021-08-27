Барнаулец Андрей Свечников подписал контракт с командой НХЛ на 62 млн долларов

Андрей Свечников (фото: пресс-службы «Каролины Харрикейнз»)
Уроженец Барнаула, хоккеист Андрей Свечников, похоже надолго задержится в НХЛ – накануне он подписал долгосрочный контракт с «Каролиной».
Радостную новость спортсмен сообщил лично на своей странице в Instagram.
- Ураган еще 8 лет !!! Как это здорово ?! Большое спасибо моей семье, фанатам, товарищам по команде и тренерам! Очень рад подписать мой контракт с «Каролиной», -пишет нападающий.
Еще в октябре прошлого года инсайдеры заговорили о том, что руководство клуба начало вести переговоры с агентом Свечникова на счет его будущего. На тот момент была информация о соглашении на восемь лет и сумме в 60 млн долларов. Правда, так как контракт у игрока заканчивался только вместе с сезоном, ему дали время все обдумать.
Сам же Свечников не скрывал, что приехал в США чтобы играть в хоккей и Северная Каролина его в этом плане вполне устраивает.
- Я бы хотел остаться в «Каролине» навсегда. Люблю эту команду и болельщиков, - говорил Свечников.
Опасность пролететь мимо кассы у барнаульца была, так как после позапрошлого мега-удачного сезона у него произошел небольшой спад: сезоне-2019/20 он набрал 61 (24+37) очко, а также добавил к ним 7 (4+3) баллов в матчах плей-офф, то в сезоне 2020/21 на его счету всего 42 очка (15+27), а в феврале он вообще не мог забросить на протяжении восьми матчей. Все это не раз приводило к выплеску негативных эмоций и в серии плей-офф игра Свечникова стала самой грязной – он заработал больше всех штрафных минут – 14.
Казалось, после такого не так много предпосылок, чтобы оставить игрока в команде на долгий срок. Но у руководства были свои планы, причем, по данным инсайдеров, они рассматривали несколько вариантов: на два или четыре года. Но первый сразу отпал, потому что как раз на сезон 2023/24 заканчиваются соглашения у нескольких ключевых игроков и наверняка никому не хотелось разбираться еще и с россиянином. От второго варианта тоже по какой-то причине отказались и в итоге решили вернуться к первоначальному предложению – восемь лет. При этом контракта выросла до 62 миллионов долларов. Соответственно, в год Свечников будет получать 7,75 млн. По размеру зарплаты Андрей теперь на втором месте в команде.
Свое решение оставить 21-летнего Свечникова в команде руководство «Каролины» объяснило тем, что да, у молодых игроков в начале карьеры бывают откаты, но то, как он прогрессирует и вообще его скорость на льду и физическая сила в целом потрясают.
- Андрей - один из краеугольных камней этой организации, и мы очень рады достичь долгосрочного обязательства удержать его здесь. Он - одна из самых ярких восходящих звезд в нашем спорте, и в этом десятилетии он будет играть ключевую роль в наших усилиях завоевать Кубок Стэнли, - приводит слова Дона Уодделла, президента и генерального менеджера «Каролины Харрикейнз» пресс-служба команды.
На странице «Каролины» в Instagram, да и самого Андрея болельщики активно поздравляют игрока с новым достижением:
- «Спасибо, Господи!», «Это лучшая новость, которую я слышал за сегодня!», «Король», «Бог мой! Это так невероятно!», «Музыка для моих ушей».
А уж как наверняка радуется нападающий Джордан Мартинук, который уже на протяжении долгого времени перед каждым матчем придерживается традиции на удачу выкрикивать имя Свечникова.
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