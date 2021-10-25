Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 октября 2021: фиктивные ковид-сертификаты, продление каникул и нехватка кислорода

В ковидных госпиталях развернули уже 4,5 тыс. коек Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает ухудшаться. Ежедневно устанавливаются новые рекорды по числу выявленных за день случаев. По последним новостям из ковидной статистики цифры стабильно держатся на уровне выше 400.

Тяжелая обстановка

Губернатор Томенко заявил, что эпидситуация по ковиду в Алтайском крае очень тяжелая. При этом темпы по вакцинации против инфекции по-прежнему низкие.

– Эпидситуация очень тяжелая, напряженная, я бы уже оценил ее как очень тяжелую. Вакцинация у нас пошла плохо. Темпы очень замедлились. Люди просто не идут, отказываются, – сказал Томенко.

В ковидных госпиталях развернули уже 4,5 тыс. коек. Количество тяжелобольных приближается к тысяче. Растет потребление кислорода. В сутки тратится около 45 тонн кислорода, а собственное производство в крае лишь 6 тонн.

Продленные каникулы

Из-за пандемии алтайских школьников отправили на продленные каникулы. Теперь они будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября. Однако по факту это на всего лишь на день дольше, чем должно было быть, сообщили в Министерстве образования края. Ранее эти дни президент объявил нерабочими.

Как рассказал депутат АКЗС Александр Млотов, алтайские школы будут сами решать, продлевать каникулы из-за заболеваемости ковидом или нет.

Дело о ковид-сертификатах

В Барнауле против врача-терапевта городской больниы завели уголовное дело за торговлю фиктивными ковид-сертификатами. За деньги он вносил ложные данные о вакцинации против COVID-19, хотя по факту прививку не ставили.

В отношении врача возбудили четыре уголовных дела по статье 291.2 УК РФ.

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