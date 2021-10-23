Для непривитых жителей Алтая старше 65 лет ввели режим самоизоляции

Ограничения не коснутся тех, кто переболели коронавирусом менее шести месяцев назад, а также тех, кто вакцинировался от COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай ввели режим самоизоляции для непривитых от коронавируса людей в возрасте старше 65 лет. 22 октября изменения в распоряжение внес Олег Хорохордин, сообщает правительство региона.

– Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, которые временно переведены на дистанционную работу, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях, в том числе в садовых домах, – говорится в документе.

Пожилые люди могут покидать дома в случае обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, если деятельность предприятия не приостановлена. Также можно выходить за покупками, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, заниматься на свежем воздухе спортом и выбрасывать мусор.

Эти ограничения не коснутся жителей Республики Алтай, которые переболели коронавирусом менее шести месяцев назад, а также тех, кто вакцинировался от COVID-19. С начала пандемии в регионе выявили более 22,4 тыс. тыс. зараженных ковидом. Выздоровели более 20,5 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что число заболевших коронавируосм продолжает расти и в Алтайском крае, а вакцинируется не так много людей. В связи с этим власти хотят ввести в регионе систему QR-кодов. За основу возьмут опыт использования системы в других регионах. Планируют использовать QR-протоколирования при посещении объектов с массовым пребыванием людей, например, крупных торговых центров, учреждений культуры и общепит.

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