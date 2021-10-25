На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире

Барс Хоргай Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

23 октября отмечали международный день снежного барса. В честь этого праздника ученые поделились радостной новостью – они нашли на Алтае самую пожилую пару ирбисов в дикой природе. Это барсы Хоргай и Гута, сообщает WWF России.

– WWF России уверены в возрасте Хоргая и Гуты, за ними мы вместе с партнерами следим с помощью фотоловушек с 2011-2012 годов. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе – большая редкость, – отметил Александр Карнаухов, старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Он отметил, что хищников в возрасте 13 лет в дикой природе фиксировали, например, и в Монголии, но пару снежных барсов такого преклонного возраста — впервые. Оба ирбиса живут на хребте Чихачева в Республике Алтай, с 2011 года у них было как минимум два выводка котят.

– В целом возраст ирбисов — показатель благополучия этой пары, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому ирбисы мигрируют из одной страны в другую, — добавил Александр Карнаухов.

Смотреть видеосюжет Пара барсов

Хоргая первым из ирбисов на Алтае фотоловушки засняли на видео еще в октябре 2011 года на хребте Чихачева.

– Долгожитель Хоргай стал всеобщим любимцем ученых и зрителей. Корноухий ирбис, которого легко узнать по шраму на щеке и пятнам на хвосте, – отмечают в WWF России. – У основания хвоста Хоргая - особая последовательность пятен: три пятна, затем два пятна и одно пятно, как символы в азбуке Морзе. По таким узорам ученые отличают снежных барсов друг от друга.

Самка снежного барса Гута также живет на хребте Чихачева. С Хоргаем у ирбиса общие индивидуальные участки, благодаря этому ученые пришли к выводу, что и котята у них общие. У самки кончик хвоста не черный, как у большинства барсов, а белый, также загнут, словно знак вопроса.

– В последние годы каждые кадры Гуты и Хоргая — настоящая радость, это значит ирбисы живы и здоровы. WWF России продолжит следить за судьбой легендарной пары и желает Хоргаю и Гуте здоровья, – резюмировали ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что повяились новые кадры с фотоловушек. В объектив попали снежный барс, сурок, росомаха, медведь и другие животные. Добыть уникальные снимки и видео удалось участникам XIII добровольческой экспедиция «По следам снежного барса».

Также выяснилось, что из Монголии в южную часть хребта Чихачева в начале лета вернулся старейший снежный барс Алтая Хоргай. Наблюдение за этим величественным зверем ведут с 2011 года.

– Летом Хоргай постепенно передвигался по гривам хребта на север и в начале сентября был зафиксирован в средней части хребта Чихачёва рядом с границей Республики Тыва. Таким образом экспедиция не досчиталась на территории республики Алтай семи снежных барсов, так как прошлым летом на этой же территории было зафиксировано 8 особей, – ранее рассказала сотрудники алтайского заповедника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае снежный барс прошел 100 километров в поисках добычи

Величественного зверя сняла фотоловушка (подробнее)