Власти объяснили, как будут проверять QR-коды жителей Алтайского края

За основу возьмут опыт использования QR-кодов в других регионах Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае планируют ввести режим QR-кодов. На заседании оперштаба власти объяснили, как именно будет работать эта система и к чему стоит готовиться жителям, сообщает пресс-служба правительства региона.

За основу возьмут опыт использования QR-кодов в других регионах. Участники оперштаба решили ввести QR-протоколирования при посещении объектов с массовым пребыванием людей, например, крупных торговых центров, учреждений культуры и общепита.

– Есть понимание, как запустить QR-протокол у нас в Алтайском крае. Схема выглядит просто: каждый гражданин, который прошел процедуру вакцинирования, получает через личный кабинет портала «Госуслуги» соответствующий сертификат. Его можно скачать в PDF-формате либо на телефон, либо распечатать и, вложив его в паспорт, носить с собой, – говорит замминистра культуры региона Алексей Бочаров. – С таким документом можно пойти в любое учреждение культуры. На входе будет предложено предъявить QR-код либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде. Код считывается, и человек проходит в учреждение. Никаких существенных ограничений мы здесь не видим. Нужно вакцинироваться, получить сертификат и ходить свободно.

В ближайшее время определят список мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Власти считают, что новая система подтолнет жителей региона к вакцинации, которая продвигается медленно. Прививку против ковида сделали лишь около 30% жителей, а число зараженных продолжает расти и уже превысило 83, 5 тыс. человек. В ковидных региона развернули 4,5 тысячи коек, заполняемость растет, а мест с каждым днем остается все меньше.

– В прошлом году мы работали на пределе, когда было 5900 коек. Заполняемость составляла 90%. Сегодня у нас развернуто уже 4,5 тысячи коек. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить, – подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что 36% участников опроса рассказали, что в целом поддерживают введение QR-кодов и уверены, что эта мера будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в Алтайском крае. При этом 55% респондентов высказались против подобной меры, а 9% затруднились дать ответ на этот вопрос.

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