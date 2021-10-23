Жительница Барнаула ищет донора для кошки, больной раком

Кошечку зовут Индира, ей 9 лет. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Листая ленту в инстаграме, я натолкнулась на необычное объявление: «Требуется донор… для кошки». Если честно, то нет ничего удивительного в самой процедуре, но для животных доноров не каждый день ищут. Хозяйка кошечки, которой требовалось переливание крови, рассказала "Комсомолке", что вот уже два месяца животное борется с лимфомой грудной области.

- У моей кошки рак. Химиотерапия ударила по крови, из-за чего понизился гемоглобин и уменьшилось число лимфоцитов. Если бы я знала, как это опасно, я бы вовремя вакцинировала кошку, но уже поздно, - рассказала хозяйка животного Наталья.

Кошечку зовут Индира, ей 9 лет. Их первую встречу Наталья до сих пор с теплом вспоминает: маленький трехмесячный котенок жалобно мяукал в подъезде¸ и сердце девушки не выдержало. Не смотря на то, что в доме уже была кошка, Наталья подобрала ее. К слову, чужака старшая кошка приняла лишь спустя время.

Таки и жили в доме Натальи две кошки… 6 лет назад старшая умерла от рака, поэтому Наталья не понаслышке знает, каково это – терять питомца. Когда в августе Индира стала малоактивной и перестала с аппетитом уплетать еду из миски, хозяйка заподозрила неладное: свозила животное в клинику, где провели обследование и заподозрили онкологию. Чтобы выяснить точный диагноз, девушку с кошкой направили в Новосибирск, где есть единственный за Уралом компьютерный томограф для животных. К сожалению, по результатам КТ страшное подтвердилось – злокачественное новообразование.

- Сейчас я не жалею ни сил, ни денег на лечение, так как она – член семьи. Страшно представить, но за два месяца я потратила на это не меньше 50 тысяч рублей, - добавила девушка.

Неделю назад состояние кошки резко ухудшилось, а показатели крови упали вдвое в один миг. Поэтому девушка с помощью соцсетей тут же принялась искать донора. Для животных-доноров есть определенные требования: наличие прививок, возраст от 1,5 до 8 лет, вес – от 4-5 кг. Процедура для животного абсолютно безопасная: врач просто вставляет катетер и набирает кровь шприцом, это занимает по времени около 30 минут.

- Вакцинация – важное условие, так как животное может быть носителем вирусов: для здоровых они могут быть безопасными, а для больных – привести к фатальным последствиям. Кстати, кота для переливания мы нашли в приюте «Бусинка». Мы приехали, забрали животное, потом привезли обратно и оставили вознаграждение, - пояснила хозяйка кошечки.

Сейчас Индира понемногу идет на поправку, но, как призналась Наталья, она стала часто прятаться, так как знает, что если хозяева куда-то одеваются и достают переноску – жди уколов. Лишь к вечеру Индира теряет бдительность, залазит на диван и прижимается к хозяйке.

Кстати, в будущем Наталье может вновь понадобится донор, но проблема в том, что найти его крайне сложно – в городе очень мало тех, кто прививает своих питомцев.

- Среди моих знакомых много кошатников, но практически никто не прививает животных, поэтому хотелось бы предостеречь всех и вовремя озаботиться вакцинацией питомца, чтобы избежать таких историй, как у нас, - подытожила Наталья.

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