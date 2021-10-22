Таможня не дает добро: как находят «запрещенку» и что чаще всего изымают в аэропорту Барнаула

25 октября алтайские таможенники будут отмечать профессиональный праздник и 30-летие Федеральной таможенной службы России. Фото: Олег УКЛАДОВ

25 октября алтайские таможенники будут отмечать профессиональный праздник и 30-летие Федеральной таможенной службы России. В честь этого события специалисты таможенного поста Аэропорта Барнаула провели для журналистов экскурсию и рассказали о своей работе.

По словам Виталия Пеледова, начальника таможенного поста Аэропорт Барнаул, до пандемии через его пост проходило около 60-70 тысяч человек в год.

- Пассажиры едут в приподнятом настроении отдыхать, потом уставшие возвращаются домой. Приходится постоянно ориентировать личный состав на то, что перед нами люди, у всех разные эмоции и настроение. Мы всегда стараемся помогать, отвечать на все вопросы, не допускать конфликтные ситуации, - рассказывает Виталий Пеледов.

Добавим, что до появления в нашей жизни COVID-19 у Барнаула было авиасообщение с Вьетнамом, Тайландом, Турцией. Сейчас из-за ковидных ограничений, многие направления закрыты, международные перелеты осуществляются только с Таджикистаном и Египтом.

Что пытаются провезти

Также одна из обязанностей таможенников - выявление «запрещенки», которую пассажиры по незнанию везут с отдыха. Так, например, молодые люди «грешат» холодным оружием: кистень, сюрикэны, ножечки. Женщины везут саженцы редких растений, в надежде, что они будут также благоухать, как во Вьетнаме, в суровых сибирских условиях. На таможенном посту специалисты рассказывают смешную историю, которая уже стала местной легендой.

- Однажды один орнитолог пытался перевезти из Тайланада птиц. Мужчина их специально усыпил, чтобы те не чирикали, но они проснулись в самый неподходящий момент, прямо на территории таможенного поста и начали петь. Пернатые были переданы в специальное учреждение. Кстати, подобную схему любитель птичек пытался провернуть ни один раз, - рассказывает Виталий Пеледов, начальник таможенного поста Аэропорт Барнаул Алтайской таможни.

Собаки на посту

В работе таможенникам помогают кинологи с собаками. Они за текущий год нашли около 70 килограммов насвая. Специалисты поясняют, что вещество признано табачным изделием, допускается его перевоз до 250 граммов. Однако очень часто пассажиры превышают этот лимит в несколько раз!

Знакомьтесь, это Джесси и ей сейчас три года. Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот и один из четвероногих сотрудников! Знакомьтесь, это Джесси и ей сейчас три года. На глазах корреспондента «Комсомолки» в ходе тренировки она дважды обнаружила сумку с запрещенным веществом в зале выдачи багажа, где началась экскурсия. Такие испытания у Джесси каждый день, собака всегда должна быть в форме.

- Нет ничего лучше собачьего носа, - отмечают сотрудники таможенного поста.

Только при детальном осмотре специалисты обнаружили запрещенные вещества. Фото: Олег УКЛАДОВ

И то верно, на наших глазах эту же сумку специалисты провели через специальное оборудование, отсканировав все содержимое, но ничего не увидели, только при детальном осмотре все-таки обнаружили запрещенные вещества в металлических ручках чемодана. Собака точнее техники и быстрее человека.

- На данный момент кинологи работают с девятью собаками. В этом году уже отработала 8 тысяч технических средств и более 20 тысяч багажа. Причем 95 раз четвероногие нашли запрещенные вещества, – рассказывает Андрей Боровиков, начальник кинологического отдела Алтайской таможни.

Добавим, что к служебным собакам относятся очень серьезно: в начале «карьеры» они проходят специальное обучение, специалисты выбирают тактику, по которой будут работать: игровая или поощрительная. Их всегда кормят лучшим кормом, осматривают ветеринары, а когда собака уходит на пенсию после 8 лет работы ее отдают в хорошие руки.

Паспортный контроль

Мы идем дальше. После осмотра багажа - паспортный контроль у пограничников. Они отслеживают незаконные въезды и выезды из страны, проверяя документы.

- Бывают, что границу пытаются пересечь по чужим или недействительным документам. Чаще всего это трудовые эмигранты стран средней Азии. Также пытаются пересечь границу и те, у кого запрет на въезд, - сообщает Александр Шавва, начальник поста пограничного контроля Аэропорт Барнаул.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на таможенных постах еще внимательнее относятся к состоянию здоровья пассажиров. На борту перед высадкой всем измеряют температуру тепловизором. Если у кого-то она повышена, то человека изолируют и приглашают врача, который осматривает человека и при необходимости принимает решение о госпитализации. Если заболевание заразное, то всех пассажиров изолируют, отслеживают контакты.

На борту перед высадкой всем измеряют температуру тепловизором. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Дальше проходит полная дезинфекция самолета, всех вещей, мусора, еды. Такое бывает крайне редко - максимум 3-4 раза в год. Чаще всего это все-таки обычное ОРВИ, отравления, которые не требуют таких масштабных действий, - говорит Наталья Красильникова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и СОТ Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Роспотребнадзор напоминает, что все прибывшие в Россию в течение трех дней должны сдать ПЦР-тест, зарегистрировать результаты на Госуслугах. Тест не нужно делать только привившимся гражданам России и тем, кто переболел не больше полгода назад.

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