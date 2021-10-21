Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 октября 2021: введение QR-кода и почти 6 тысяч погибших от коронавируса

В ближайшее время в крае могут ввести систему QR-кодов Фото: Олег УКЛАДОВ

Активность распространения коронавируса в Алтайском крае ежедневно бьет рекорды. Последние новости на 22 октября 2021 года сообщают о скором введении системы QR-кодов для населения.

На вход и выход

Власти Алтайского края провели заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в регионе, на котором обсудили введение системы QR-кодов. По мнению чиновников, это простимулирует население прививаться.

По данным на текущий момент, около 30% жителей Алтайского края поставили прививку от коронавируса. И именно из-за того, что этого мало, в последние недели отмечается резкий прирост инфицированных.

- В прошлом году мы работали на пределе, когда было 5900 коек. Заполняемость составляла 90%. Сегодня у нас развернуто уже 4,5 тысячи коек. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить! - обратился к участникам оперштаба губернатор Виктор Томенко.

Участники оперативного штаба рассмотрели опыт других регионов в использовании QR-кодов. Было принято решение о введении их в Алтайском крае для пропуска в места массового пребывания людей: торговые центры, учреждения культуры и общепита. Полный перечень будет определен в ближайшее время.

Очередной порог

Оперативный штаб региона сообщил об очередном пороге, которого достигла коронавирусная инфекция в Алтайском крае. Последние данные сообщают о 5999 умерших. Ежедневный прирост жертв инфекции держится на уровне не менее 20 человек. При этом число выявляемых зараженных уже почти достигает 400 человек за сутки.

Всего же на текущую дату в Алтайском крае за все время наблюдения лабораторно диагноз подтвердили у 84 244 жителей региона. Из них выздоровели 60 823 человека.

- На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3730 человек. Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - добавляют в оперштабе.

Из этого числа пациентов почти 800 находятся в тяжелом состоянии и около 300 подключены к аппаратам ИВЛ.

В натуральном выражении это более 735 тысяч человек, которые прививаются и больше десяти тысяч, которые уже прошли ревакцинацию.