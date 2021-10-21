Как будет работать общественный транспорт после открытия Старого моста в Барнауле: схемы движения

Мост открыли после почти двух лет ремонта Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 21 октября, в Барнауле по Старому мосту запустили движение общественного транспорта. Всего по переправе через Обь будут двигаться 16 автобусных маршрутов. В региональном Министерстве транспорта рассказали, как будет работать общественный транспорт после открытия Старого моста в Барнауле. Публикуем подробные схемы изменения движения.

Маршрут №120 «Барнаул - садоводство «Сосняк»

Туда: площадь Победы - проспект Строителей - проспект Калинина - улица Сизова - проспект Комсомольский - улица Воровского - бульвар 9 Января - улица 8 Марта - улица Профсоюзов - улица Парфенова и далее.

Обратно: по маршруту, далее улица Парфенова - улица Воровского - проспект Комсомольский - улица Профинтерна - проспект Калинина – проспект Строителей - площадь Победы.

Маршрут №134 «Новоалтайск - Барнаул»

Туда: по маршруту, далее улица Парфенова - улица Воровского - проспеект Комсомольский - улица Профинтерна - проспект Калинина - проспект Строителей - улица Привокзальная - площадь Победы.

Обратно: площадь Победы – улица Привокзальная - проспект Строителей - проспект Калинина - улица Сизова - проспект Комсомольский - улица Воровского - бульвар 9-го Января - улица 8 Марта - улица Профсоюзов - улица Парфенова и так далее.

Маршрут №125 «Барнаул - Новоалтайск»

Туда: улица Большая Олонская - проспект Ленина - проспект Калинина - улица Сизова - проспект Комсомольский - улица Воровского - бульвар 9 Января - улица 8 Марта - улица Профсоюзов - улица Парфенова.

Обратно: по маршруту, далее улица Парфенова - улица Воровского - проспект Комсомольский - улица Профинтерна - проспект Калинина - проспект Ленина - улица Большая Олонская.

Маршрут №205 «Новоалтайск - Барнаул»

Туда: по маршруту, далее улица Парфенова - улица Воровского - проспект Комсомольский - улица Цеховая - проспект Калинина - проспект Строителей - улица Привокзальная - площадь Победы - проспект Красноармейский - улица Ползунова - проспект Социалистический - улица Большая Олонская.

Обратно: улица Большая Олонская - проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский - проспект Строителей - проспект Калинина - улица Сизова – проспект Комсомольский - улица Воровского - бульвар 9 Января - улица 8 Марта - улица Профсоюзов – улица Парфенова и так далее.

Маршрут №250 «Барнаул - Повалиха - «Обские плесы»

Туда: по маршруту, улица Парфенова - улица Воровского – проспект Комсомольский - улица Профинтерна - проспект Калинина - проспект Строителей - улица Привокзальная – площадь Победы.

Обратно: площадь Победы - улица Привокзальная - проспект Строителей - проспект Калинина - улица Сизова – проспект Комсомольский – улица Воровского - бульвар 9-го Января – улица 8 Марта – улица Профсоюзов – улица Парфенова, по маршруту.

Маршрут №251 «Барнаул - Боровиха»

Туда: по маршруту, далее улица Парфенова - улица Воровского - проспект Комсомольский – улица Цеховая - проспект Калинина – проспект Строителей – улица Привокзальная – площадь Победы – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская.

Обратно: улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина – улица Сизова – проспект Комсомольский – улица Воровского – бульвар 9 Января – улица 8 Марта – улица Профсоюзов – улица Парфенова, по маршруту.

Маршруты №673 «Кытманово - Барнаул» и №674 «Тогул - Барнаул»

Туда: по маршруту, улица Парфёнова – улица Воровского – проспект Комсомольский - улица Профинтерна – улица Привокзальная.

Обратно: улица Привокзальная - улица Новоугольная - улица Пионеров - улица Сизова – проспект Комсомольский - улица Воровского - бульвар 9 Января – улица 8 Марта – улица Профсоюзов - улица Парфенова, по маршруту.

Маршрут №270 «Барнаул - Малахово»

Туда: улица Привокзальная - площадь Победы – проспект Строителей – проспект Калинина – улица Сизова – проспект Комсомольский – улица Воровского - бульвар 9 Января – улица 8 Марта – улица Профсоюзов – улица Парфенова, по маршруту.

Обратно: улица Парфенова – улица Воровского – проспект Комсомольский - улица Цеховая - проспект Калинина – проспект Строителей – площадь Победы – улица Привокзальная.

Маршрут №740 «Тальменка - Барнаул»

Туда: по маршруту, улица Парфёнова - улица Воровского – проспект Комсомольский – улица Профинтерна – улица Привокзальная.

Обратно: улица Привокзальная - площадь Победы – проспект Строителей - проспект Калинина – улица Профинтерна – проспект Комсомольский – улица Воровского - бульвар 9 Января улица – улица 8 Марта - улица Профсоюзов – улица Парфенова, по маршруту.

Маршруты №806 «Барнаул - Боровлянка» и №882 «Барнаул - Озеро Красилово»

Туда: по маршруту, улица Парфёнова - улица Воровского - проспект Комсомольский – улица Профинтерна – улица Привокзальная.

Обратно: улица Привокзальная - площадь Победы - проспект Строителей - проспект Калинина - улица Профинтерна - проспект Комсомольский - улица Воровского - бульвар 9 Января – улица 8 Марта - улица Профсоюзов – улица Парфенова, далее по маршруту.

Маршрут №903 «Логовское - Барнаул»

Туда: по маршруту, улица Парфенова - улица Воровского - проспект Комсомольский - улица Цеховая – проспект Калинина – проспект Строителей - улица Привокзальная.

Обратно: улица Привокзальная – площадь Победы – проспект Строителей – проспект Калинина – улица Сизова – проспект Комсомольский – улица Воровского - бульвар 9 января – улица 8 Марта – улица Профсоюзов – улица Парфенова, далее по маршруту.

Маршрут №897 «Черемушкино - Барнаул»

Туда: улица Парфенова – улица Воровского – проспект Комсомольский – улица Цеховая – проспект Калинина – проспект Строителей - улица Привокзальная.

Обратно: улица Привокзальная – площадь Победы – проспект Строителей – проспект Калинина – проспект Сизова – проспект Комсомольский – улица Воровского - бульвар 9-го Января – улица 8 Марта – улица Профсоюзов – улица Парфенова, далее по маршруту.

Маршрут №906 «Барнаул - Лосиха»

Туда: улица Привокзальная - площадь Победы - проспект Строителей – проспект Калинина – улица Профинтерна – проспект Комсомольский – улица Воровского - бульвар 9 Января - улица 8 Марта - улица Профсоюзов – улица Парфенова, далее по маршруту.

Обратно: по маршруту, улица Парфенова – улица Воровского – проспект Комсомольский – улица Профинтерна – улица Привокзальная – площадь Победы.

Маршрут №938 «Октябрьский - Барнаул»

Туда: по маршруту, улица Парфенова - улица Воровского - проспект Комсомольский – улица Цеховая – проспект Калинина – проспект Строителей – улица Привокзальная.

Обратно: улица Привокзальная – площадь Победы – проспект Строителей – проспект Калинина – улица Сизова – проспект Комсомольский – улица Воровского - бульвар 9-го Января – улица 8 Марта – улица Профсоюзов – улица Парфенова, по маршруту.

Напомним, Старый мост был закрыт из-за ремонта почти два года – с января прошлого года. На работы по его реконструкции было направлено больше одного млрд рублей.

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