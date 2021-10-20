Более 3 млрд рублей направили на создание доступной среды в Алтайском крае

В регионе сделали доступными для маломобильных людей уже 4,9 тыс. объектов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае живет 179 тыс. человек с инвалидностью. О том, как именно им помогают и формируют доступную среду, во время прямого эфира 20 октября рассказала Наталья Оськина, министр социальной защиты региона.

Из 179 тыс. жителей региона с инвалидностью 11 тыс. – дети. Только в 2021 году инвалидность была установлена у 29,5 тыс. человек.

– Это очень большая категория жителей Алтайского края, которые нуждаются в особой помощи и внимании. Этим вопросом занимаются много ведомств, – сказала Наталья Оськина.

Она добавила, что государственная программа «Доступная среда в Алтайском крае» реализуется с 2014 года. За это время направили более 3 млрд рублей – средства различных источников финансирования. В регионе сделали доступными для маломобильных людей уже 4,9 тыс. объектов. В минсоцзащиты края пояснили, что, в частности, для адаптации учреждений проводят работы по оборудованию пандусами, установке поручней, расширению дверных проемов, оборудованию санитарных комнат, установке кнопок вызова персонала, оборудованию автостоянок для инвалидов и многое другое.

Также 150 тыс. человек в Алтайском крае обеспечили протезами. А в 2019 для тех, у кого есть проблемы со слухом, создали три диспетчерские службы, которые работают в Барнауле, Бийске и Славгороде. Кроме того, для комфорта людей с ограниченными возможности адаптировали более 190 автомобилей, несколько специальных автобусов приобрели в этом году.

– Естественно, это не покрывает всю потребность, учитывая, сколько людей с ограниченными возможностями проживает в крае. Планы на будущее, в том числе, есть и у автотранспортных предприятий, – подчеркнула министр.

Она призвала жителей Алтайского края не стесняться обращаться за помощью. Телефон горячей линии в Барнауле: 27-36-01.

– Хочу, чтобы нас правильно поняли – прийти к каждому у нас нет кадровой возможности просто физически, но если вы оставите заявку, сообщите о своей проблеме, то мы, конечно же, на нее отреагируем, – добавила Наталья Оськина.

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