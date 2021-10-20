Главврач алтайского ковид-госпиталя рассказала, как можно победить пандемию

Число зараженных ковидом продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

Ирина Вильгельм, главный врач ковидного госпиталя Алтайского края, развернутого на базе горбольницы №5 по время пресс-конференции в минздраве назвала три способа борьбы с пандемией: жесткий локдаун, вакцинация и пустить все на самотек.

– Но кто-то готов, например, к жесткому локдауну? Нет! Например, мы говорим о самоизоляции пожилых людей, – рассказывает Ирина Вильгельм. – Но что, они не будут выходить из квартир, за ними никто не будет ухаживать? Опять нет, их могу заразить, этот путь мы уже прошли. Население выдержало месяц. Мы не готовы.

Другой путь – вакцинация. Ирина Вильгельм подчеркнула, что она сама является жестким сторонником вакцинации. Результат иммунизации уже можно видеть – в стационар почти не попадают люди, сделавшие прививки против COVID-19.

– Привитые жители переносят ковид гораздо легче. Мы принимаем больных со средней, а чаще с тяжелой и крайне тяжелой степенью заболевания. Привитых поступает в стационар существенно меньше. Тяжелых привитых больных, кому требуется кислородная поддержка или перевод в реанимационное отделение, мне хватит пальцев рук, чтобы посчитать. И даже когда они попадают в реанимацию, то чаще всего это благополучный исход. Естественно, это зависит не только от течения коронавирусной инфекци, но и сопутствующих заболеваний, – сказала главврач.

Третий способ - пустить все на самотек.

– Но это как русской рулетке. Зарядил барабан патронами и стреляешь. Мы должны воспользоваться теми шансами, который дал нам этот год. В прошлом году не было вакцин и иных путей кроме как изолироваться либо переболеть. Сейчас они появились, – отметила медик.

Она добавила, несмотря на рост числа заболевших, до сих пор есть люди, которые и вовсе не верят в коронавирус.

– Они считают, что коронавирус придуман. По-моему, уже у каждого если не в семье, то среди знакомых или в коллективе есть печальные случаи. Мы должны учиться на чужих ошибках и не наступать на те грабли, на которые наступили многие люди. Не вижу иного пути кроме вакцинации, – резюмировала Ирина Вильгельм.

По последним данным, в Алтайском крае прививаются более 720 тыс. человек, в регион доставили свыше 1 млн комплекта вакцин против ковида.

Ранее мы писали о том, что в последние недели наблюдается рост числа больных среди людей в возрасте 65 лет и старше. Показатель заболеваемости среди них на 100 тыс. населения в настоящее время самый высокий. При этом растет и число зараженных ковидом детей. Однако пока их не так много по сравнению со взрослыми - 11-12% от общего числа заболевших. Всего с начала пандемии в регионе среди зараженных более 6 тыс. детей.

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