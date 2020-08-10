Прожить на 5862 рубля. С жительницы Алтая снимают полпенсии за чужие долги в Челябинске

На женщину "повесили" 206 тысяч рублей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вот уже четыре месяца с пенсионерки Галины Владимировны Захаровой из села Рассказиха на Алтае вычитают почти половину пенсии за чужие долги в Челябинске.

Шок случился 7 мая, когда женщина отправилась, как обычно, за пенсией на почту и получила на руки около шести тысяч рублей вместо девяти с лишним.

- Я удивилась. Начальник почты посоветовал позвонить в Пенсионный фонд. Там объяснили, что пришел иск из Челябинска. Это был караул, я - в слезы, - вспоминает пенсионерка.

В тот же день Галина Владимировна обратилась в полицию.

- Наутро приехали два сотрудника, показали мне копию паспорта на Захарову Галину Владимировну с такой же датой рождения, но с другой фотографией и пропиской в Челябинске.

По версии полиции, речь идет о мошенниках, которые, используя данные паспорта алтайской пенсионерки, сделали поддельный документ и получали по ним кредиты в финансовых организациях.

Сейчас вся пенсия женщины - пять тысяч с копейками Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сказали, что раз брала кредиты, информация была доступна, - говорит Захарова.

Пока полиция возбуждает уголовные дела по факту подделки паспорта и мошенничеству, с неприкаянной жительницы Рассказихи продолжают отстегивать часть пенсии. Всего сегодня на нее повешено 206 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде женщине сообщили номер телефона пристава, приславшей исполнительный лист.

- Я дозвонилась до этой женщины, говорю, не я это, я и с Алтая-то никуда не уезжала,-вспоминает Галина Владимировна.

В ответ пристав равнодушным усталым голосом предложила женщине прислать в письме свое ИНН, копии паспорта СНИЛС и соответствующее заявление.

- Да не сумею я сама, - растерялась я, - она в ответ посоветовала нанять юриста. У меня была истерика. На какие деньги его нанимать, если сейчас вся моя пенсия пять тысяч с копейками, - взволнованно рассказывает Галина Владимировна.

- Не знаю, как бы она сама с этим справилась, очень растерялась. Мы сделали копии, выслали и по электронной почте, и заказным письмом, - рассказывает сноха Людмила. – После этого отправили еще запрос главному судебному приставу по городу Челябинску, где объяснили всю ситуацию, приложив копии документов.

Сделав запросы, заявления в полицию, отправив письма с документами, родственники сначала успокоились, решили, что во всем быстро разберутся.

- Но не тут-то был, - возмущается сноха. - Вот уже четвертый месяц пошел, как со свекрови вычитают пенсию. А когда она звонит им и плачет, отмахиваются: «Да вы нас уже достали». В прокуратуру челябинскую мы писали заявления, там ответили, что никаких нарушений нет.

Что еще странно в этой ситуации: в конце мая из Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области было направлено письмо, которое до адресата дошло лишь в июле. В официальном ответе Галине Владимировне сообщается, что "в связи с получением письма от начальника полиции Первомайского района судебным приставом-исполнителем принято решение приостановить исполнительные производства и отложить исполнительные действия до принятия отделом МВД РФ по Первомайскому району по данному факту решения". А на деле у пенсионерки как отбирали часть денег, так и отбирают. В августе она вновь получила 5862 рубля.

- Я на валерьянке живу, спать не могу, все думаю, как так, за что и как жить вообще, - сокрушенно говорит жительница Рассказихи.

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