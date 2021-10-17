Отцов-одиночек на Алтае стало больше. Психолог о причинах развода и воспитании в неполной семье

Мужчины стали охотнее обращаться за помощью к психологам Фото: Татьяна Гейнрих

17 октября в России впервые отмечается День отца. С психологом, заместителем директора Алтайского кризисного центра для мужчин Еленой Васильевой мы поговорили о том, насколько важна роль отца в воспитании детей, как может отразиться на ребенке отсутствие одного из родителей и с какими трудностями сталкиваются современные отцы.

– Насколько отец влияет на формирование личности ребенка? Как сказывается на психике отсутствие одного из родителей?

– Статистика говорит о том, что около половины семей – это семьи с одним родителем. Конечно, в основном это материнские семьи. Но мне бы не хотелось говорить о том, что это неблагоприятная ситуация для развития ребенка. Скорее, это ситуация с особенностями, которые нужно учитывать. Здесь важно понимать, какой образ отца формируется у ребенка в такой семье. Это влияет на создание собственной семьи, на усвоение роли отца, создание отношений с партнером и на представление о себе. Мы есть целое из маминой части и папиной. И если у ребенка сформирован образ плохого отца, который ушел из семьи и бросил его, то есть вероятность, что у него будут сложности с восприятием себя. В центре у нас есть отдельное направление работы – с подростками, которые растут без отца, это ¼ всех наших клиентов. Мы помогаем мамам выстроить такую систему отношений, при которой ребенок с благодарностью воспринимает образ отца.

– Бывает, что отца ребенок никогда не видел и ничего о нем не знает. Как в таком случае можно сформировать положительный образ?

– Образ отца можно наполнить фигурами из ближайшего окружения. Ребенок может сформировать собирательный образ при общении с дядей, дедушкой, тренером – любым значимым мужчиной.

– Есть мнение, что мальчик, воспитанный без отца, может вырасти маменькиным сынком, будет женственным, правда ли это?

– Не факт, нельзя сказать, что такие мальчики менее мужественны. Может быть даже наоборот, если у них произойдет гиперкомпенсация, и они будут стремиться к крайней степени мужественности. У нас пол более однозначен: мужской и женский, а гендер вариативен. Мы можем расположить на одном полюсе самых мужественных, на другом – самых женственных. И у каждого на этом отрезке свое место. Безусловно, отсутствие отца влияет на индивидуальную жизненную историю. Но нельзя сказать, что однозначно плохо. Отсутствие отца – не приговор. Это то условие, которое нужно учитывать в воспитании ребенка.

– А если наоборот, отец воспитывает ребенка один, нужно формировать положительный образ женщины?

- Да. Сейчас даже есть такая тенденция, что семей с одним отцом становится больше. Конечно, по статистике они еще не догнали материнские, но их соотношение меняется. Когда отец один растит детей, тоже есть свои особенности воспитания. Особенно это касается девочек, у которых может быть нехватка моделей женственности. Хотя, сейчас наше общество движется по пути андрогинности и универсальности. Мы отходим от мы патриархальных ролей, где строгое есть разделение на мужское и женское. Многое зависит и от характера отца, и от его общения. Есть эмоционально теплые отцы, которые готовы давать поддержку, принимающую позицию.

– С какими основными трудностями сталкиваются современные отцы?

– Основная трудность современных родителей в том, что мы переживаем переход концепции воспитания. Если раньше была принята более социализирующая модель, когда ребенок должен был усвоить нормы, родители должны были научить, что такое хорошо, что такое плохо, то теперь делается акцент на эмоциональную связь родителей и ребенка. Многие родители пытаются быть другом своим детям. До сих пор, конечно, мы можем наблюдать, как родители говорят мальчикам в детских садах, что мужчины не плачут и воспитывают их в духе чувственной репрессии, когда чувства воспринимаются как нечто ненужное, необязательное. В итоге вырастают люди, которые не могут разобраться, что они сами чувствуют. Неспособность разобраться в своих переживаниях часто приводит к нецелесообразным, необдуманным действиям, которые иногда даже бывают разрушительными.

– Если отец ушел в другую семью и не хочет общаться с ребенком, как продолжать поддерживать этот позитивный образ папы?

– Здесь мама может выступить адвокатом своего ребенка и донести до отца, насколько важно общение. Разногласия супругов должны остаться в прошлом, и нужно выстраивать отношения на новых позициях. Если не получится, обратиться к людям, которые могут в этом помочь – психологам, педагогом. В случае если наладить контакт не удается, нужно объяснить ребенку, что пока родителям тяжело общаться, но они будут искать способ эту проблему решить.

– Есть мнение, что лучше хоть какой-то отец, чем никакой. И родители продолжают жить вместе ради ребенка, даже если сами того не хотят. Насколько оправданы такие жертвы?

– Наше общество сейчас детоцентрировано. Часто дети – главный проект родителей, которые относятся к нему очень ответственно. Но надо понимать, что главное в семье – это родители. Как писала основатель семейной психотерапии Вирджиния Сатир, супружеская пара – это зодчие семьи. Они построили семью, и они ответственны за ее продолжение или прекращение. Родителю нужно, прежде всего, ориентироваться на свои потребности, и жить свою жизнь. Нужно стараться выстраивать максимально комфортные, стабильные, безопасные отношения между партнерами, насколько это возможно. Если отношения сходят на нет, либо в доме практикуется домашнее насилие, между супругами сложные отношения, то потребности ребенка ни в коей мере не должны служить ориентиром. Дети подстраивается под выбор родителей. Задача родителей – помочь им адаптироваться к этой ситуации, чтобы ребенок пережил расставание благоприятно. Необходимо помочь ребенку выйти из этого кризиса с позитивным представлением о себе. Ведь у детей часто бывает так называемое магическое мышление. Когда они что-то не могут себе объяснить, то могут винить себя в ссорах родителей. Главное при разводе, чтобы ребенок понимал, что родители в любом случае любят его.

– А с чем связано такое большое количество разводов?

– С доступностью разводов, с мировоззрением, с низкой психологической культурой. С тем, что многие люди воспринимают кризисные периоды как конец любви. Каждая пара формирует ту модель отношений, которая для них приемлема. Но проблема в том, что многие люди делают это неосознанно, мало про это говорят, мало обсуждают. На первых порах, когда все идет само собой, это считается нормальным. Когда возникают определенные сложности, это воспринимается не как нечто закономерное. Партнерам кажется, что чувства прошли, и нет смысла дальше продолжать отношения. Проще оформить развод, чем работать над отношениями. Есть интересна теория Стивена Хоббфола о ресурсах. Согласно ей, человеку проще создать новые отношения, для него это менее энергозатратно, нежели развивать уже те, которые существуют.

– С какими проблемами чаще всего обращаются мужчины в центр?

– Мужчины обращаются в моменты различные кризисов – семейных, возрастных, индивидуальных, смысло-жизненных, с вопросами о воспитании детей. Отдельный блок обращений касается предразводной ситуации. Например, отцы обращаются, когда необходимо определить место жительства ребенка, порядок встреч.

– Стали ли мужчины чаще обращаться к психологу?

– Мы работаем уже 25 лет, и можно заметить, что идет медленно, но верно процесс повышения психологической культуры населения, в том числе и в Алтайском крае. Профессиональная психологическая помощь становится более понятной и приемлемой. Пользоваться услугами психолога становится нормально по сравнению с тем, как это было десять лет назад. Становится не стыдно, не зазорно для мужчин обратиться к психологу. Они понимают, что это такой же специалист, как юрист, как врач.

– Можно ли дать какой-то универсальный совет мужчинам, чтобы поддерживать свое психологическое благополучие?

- Наверно, самое важное, как бы просто это ни звучало, нужно стараться

быть в большем контакте с собой. Больше осознавать, больше понимать себя. Отвечать на вопросы, кто я, чего я хочу, стремиться осознавать, что мне навязано, что от меня требуют другие. Нужно стараться быть в гармонии, балансе и при необходимости обращаться за помощью и поддержкой.

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