«Боль – это спусковой крючок»: как барнаульский психолог лечит душу с помощью гвоздей

Для Барнаула такая психологическая терапия – новинка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В приложении TikTok набирают популярность видео барнаульского психолога Елены Усковой. Женщина выкладывает небольшие отрывки из сеансов стояния на гвоздях, на которых люди кричат и буквально рыдают - эмоции льются рекой. О необычной методике излечения душевных ран специалист рассказала «Комсомолке».

«Поняла, что хочу помогать людям»

Как рассказала Елена, она имеет высшее психологическое образование, и давно уже работает по профессии, но на гвоздях начала стоять в январе этого года, когда и сама оказалась заложницей проблем.

К психологу летят из самых разных уголков страны Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В один момент мне было очень плохо. Я увидела гвоздестояние в инстаграме и поняла, что мне это нужно! Сначала попробовала на себе, и, когда увидела результат, какое наступает облегчение, поняла, что хочу помогать людям. Прошла обучение и весной начала принимать первых пациентов, - говорит собеседница.

Для Барнаула такая психологическая терапия – новинка. По словам Елены, в городе с гвоздями работает еще один мужчина, но у него упор на физическую практику, а у женщины – на душевную.

Сейчас в её профиле в TikTok всего 14 видео, чуть больше 82 тысяч подписчиков и 1,6 млн лайков! Такой результат с относительно небольшим количеством контента - настоящее достижение. Видеоролики, на которых люди выворачивают душу наизнанку, заставляют людей лететь к психологу в Барнаул из самых разных уголков: Москва, Санкт-Петербург, Казахстан и других.

Запрос на исцеление

Как же проходит сеанс? По словам психолога, для того, чтобы был результат, у человека должен быть сформирован определенный запрос: финансы, таланты и сферы реализации, отношения и так далее. Сначала специалист разговаривает с пациентом, узнает о его болях, страхах, может, комплексах, и только когда картинка обрисована, можно приступать к гвоздям.

- Человека нужно подготовить и ввести в определенное состояние, а также обрисовать картину, ради которой он готов вытерпеть боль, пройти через это все. Далее обязательно нужно сделать физическую разминку, и только потом вставать на гвозди, - говорит Елена.

Когда босые ноги касаются железных и холодных гвоздей, происходит что-то невероятное. По словам Елены, объяснить то, что чувствуешь во время гвоздестояния – очень сложно. Это можно понимать, как озарение, когда ответ на нужный вопрос сам приходит в голову, как водопад эмоций, которые так долго-долго копились где-то внутри, разъедая тебя, как кислота.

- Физическая боль - это спусковой крючок, который запускает выход душевной боли. И здесь важна роль проводника, так как если человека не погрузить в эмоции, то результата не будет. Как правило, ко мне приходят люди с сильными потребностями в изменениях, с внутренними запросами, сильными болезненными состояниями и трагедиями. И плачут они не от физической боли, а от душевной. Один мужчина встал на гвозди и спокойно стоял две минуты, а потом я начала с ним говорить, вести его, и началось… - поясняет психолог.

Но, бывает так, что человек не понимает свою потребность, и тогда гвоздестояние может быть неэффективно с точки зрения психологического исцеления. Однако и вреда от этого не будет, так что любой желающий может купить дощечки и попробовать постоять, понять себя.

Гвозди – это вполне терпимо, не стоит сравнивать со случаями, когда не заметил торчащий штырь и напоролся. После сеанса гвоздетерапии всего лишь остаются небольшие вмятинки на стопах, но до крови никогда еще не доходило. Кроме того, это безопасно, так как гвозди оцинкованы, а дощечки ровные, без перепадов, чтобы человек не травмировался.

Также стоит учесть, что есть противопоказания. Гвоздестояние не рекомендуется людям, у которых:

- заболевания сердечно-сосудистой системы;

- эпилепсия;

- операции, перенесенные в течение полугода до практики;

- сахарный диабет в тяжелой форме;

- онкологические заболевания;

- детские болезни.

Кстати, за детей Елена не берется, так как слишком высока ответственность, но и несовершеннолетним эта процедура разрешена, если родители дадут согласие.

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