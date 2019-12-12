Барнаулец променял карьеру военного на профессию мастера по наращиванию ресниц

На что только не пойдешь ради победы в споре. Барнаулец Сергей Логвинов начал работать мастером по наращиванию ресниц после того, как жена взяла его «на слабо». «Да у тебя не получится», - сказала она. Спор она проиграла. Сейчас к Сергею очередь – на реснички записываются не только рядовые горожанки, но и представительницы местного шоу-бизнеса, а также чиновницы. О своей работе он рассказал корреспонденту «Комсомолки».

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- Где я только не работал: и продавцом, и таксистом. А тут супруга начала заниматься ресницами, и у неё стало хорошо получаться. И как-то в разговоре она сказала, что у меня бы не получилось. Я подумал, а почему бы и нет, тем более, что работать с мелкими деталями люблю. Клиентов сначала было немного, ресницы наращивали с женой на дому, давали рекламу, а потом сработало «сарафанное радио», - рассказал Сергей.

Удивительно, но мужчина в прошлом - военный и юрист. В Барнауле таких вакансий немного. А вот мастера по ресничкам сейчас довольно популярны. Опережая события, отмечу, что, по мнению Сергея, каждый человек может научиться абсолютно любому делу. И он тоже привык к немужской, казалось бы, профессии: если раньше друзья подшучивали над ним, то теперь Сергей абсолютно спокойно говорит о работе.

- Я в своей профессии вижу сплошные плюсы. Например, научился лучше понимать прекрасную половину. Но не позволяю обсуждать такие темы, как бывших мужчин, женские проблемы, так как это некультурно и негалантно с моей стороны. Обычно мы с клиентками говорим на отвлеченные темы. Кстати, и общих интересов у меня с ними немало, - добавил собеседник.

Забавно, но больший дискомфорт порой испытывают клиентки Сергея, а не он сам. Представьте, что вы говорите мужу, что пошли делать реснички, а он нечаянно увидел в вашем телефону, что вы звонили некому Сергею.

- Конечно, если мужчина узнавал, то, может, возникала какая-то ревность. Несколько клиенток рассказывали о подобных случаях, но это было в самом начале моей карьеры. А так, женщины любят использовать волшебный аргумент: «Он женат», - смеется мастер.

Сергей с женой МаринойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Поговорим о ресничках

Новый год совсем близко, и корреспондент «Комсомолки» решил узнать у мастера самые волнующие вопросы о наращивании ресницы.

1. Как стать мастером по наращиванию ресниц?

- Пройти обучение, проработать не меньше года, так как за это время учишься общаться с клиентами, оказывать должный сервис, иметь определенные навыки.

2. Почему ресницы наращивают так долго? (в среднем, от двух с половиной до трех часов)

- Все-таки ресниц на каждом глазу много, от 150 до 300 штук. Качественное наращивание не делается за час. Нужно проработать каждую ресницу, сделать направление, отступы, чтобы не было склеек. Быстрое наращивание может навредить ресничкам.

3. Клей для наращивания вреден?

- Нет, клей не вреден. Он может бы опасен, если попадет на слизистую, но это исключено. Производители говорят, что он гипоаллергенный, но я думаю, что это не так. Бывает, что испарения могут попасть на глаз, когда он приоткрыт, поэтому мы следим, чтобы такого не произошло.

Сергей с Мариной и их ученикиФото: из личного архива героя(ев) публикации

4. Мужчинам можно делать наращивание ресниц?

- К нам мужчины не приходили. Но в конце этого года мужское наращивание стало набирать популярность. Когда-нибудь и наш город до этого дойдет, но нескоро. Бывают разные ситуации, когда наращивание спасает: к примеру, если мужчины решили позабавиться и подожгли бензин – в итоге, ресницы опалило, или из-за проблем со здоровьем нет волос на теле.

5. Сколько, в среднем, зарабатывает в месяц мастер по наращиванию ресниц в студии?

- Все зависит от опыта и его клиентской базы. В среднем, в студии можно заработать от 30 до 40 тысяч рублей.

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