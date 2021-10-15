До +18 градусов: жителей Алтайского края ждут жаркие выходные

Над территорией Алтайского края установился антициклон Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время в Алтайском крае будет по-летнему жарко. Уже в субботу днем воздух прогреется до +18 градусов. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал Эдуард Болгов, ведущий синоптик Алтайского ЦГМС.

– Над территорией Алтайского края установился антициклон, в связи с этим в регионе и ожидается жаркая погода. Она может сохраниться и в начале следующей недели, – отметил Эдуард Болгов.

Ранее мы писали о том, что температура воздуха в Алтайском крае во второй декаде октября, с 11 по 20 число, будет выше нормы на 1-2 градуса. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 16 октября

Ночью в регионе ожидается 0...-5 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +8...+13 градусов, местами по югу до +18 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Воскресенье, 17 октября

Ночью в регионе будет -4...+1 градус. Без существенных осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае столбик термометра покажет +7...+12 градусов, местами по югу до +18 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Понедельник, 18 октября

Ночью в регионе ожидается -3...+2 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +5...+10 градусов, местами по югу до +15 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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