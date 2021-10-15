Откликнувшимся на вакансию «Зритель в зал» предлагали стать наркокурьером

Потенциальным работникам обещают по 2 800 рублей за смену. Скриншот объявления с сайта Avito

На алтайской странице сайта объявлений «Аvito» появилось интересная вакансия для тех, кто хочет денег, но не хочет работать - «Зритель в зал».

- Мы запускаем новый сезон шоу «Где логика?» в новом формате! Мы гастролируем со съемками по всей стране! И разыскиваем зрителей, массовку в зал, - пишет «работодатель» на сайте.

Потенциальным работникам обещают по 2 800 рублей за смену. В качестве приятного бонуса работодатель предлагает горячие обеды, чай, кофе и «неповторимые воспоминания». При этом основные требования к кандидатам: улыбчивость, усидчивость и дружелюбность. Что придется делать?

- Наслаждаться процессом! – говорится в объявлении.

Работа мечты, не иначе! Вдохновившись, корреспондент «Комсомолки» набрала указанный в объявлении номер. Трубку никто не взял – длинные гудки. На следующий день такая же ситуация. Мы решили уточнить у представителей ТНТ – в чем же дело?

- Это объявление - фейк, информация о съемках может быть только в официальных сообществах шоу ТНТ в социальных сетях, которые отмечены галочками, или на официальном сайте в разделе «Кастинг», - пишет Алиса Ламберт, PR-менеджер ТНТ-Барнаул.

Алиса Ламберт также отметила, что шоу «Где логика?» снимается в Подмосковье.

Кстати, желающих стать зрителем и заработать на этом оказалось немало. Под вакансией есть несколько отзывов:

- Работодатель не реагирует на отклик и сообщения в WhatsApp. Просто - игнорирует. Это не серьезно. Похоже на развод, - пишут на сайте.

А те, кому все-таки удалось дозвонится по указанному номеру, утверждают, что им предлагали идти на преступление, делая закладки с наркотиками. Пользователи «Аvito» пишут:

- Это предложение начать работать наркокурьером!

- Предложение делать закладки наркотиков.

- Предложение по работе наркокурьеров, не видитесь, ребят!

Да уж, если это так, то недолог тот час, когда можно стать «зрителем» в «зале» по ту сторону колючей проволоки…

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