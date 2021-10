Алтайские производители создают совместную косметику с южнокорейской компанией

Южнокорейская компания намерена выпускать косметику премиум-класса Фото: Анна СЕМИНА

На днях в рамках работы по поддержке экспорта алтайской продукции состоялась онлайн-встреча представителей компании «Астра» и южнокорейской компании Life Together Co., Ltd. Они договорились о совместном производстве натуральной косметики, сообщают в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу.

Участники дискуссии обсудили возможность и перспективы сотрудничества. Так южнокорейская компания специализируется на производстве натуральной косметики. К слову, в последние годы на российском рынке продукция из этой страны особо ценится и показывает свою эффективность. Алтайская же компания намерена поставлять в республику свои уникальные природные компоненты, которые необходимы для производства косметических линий премиум-класса с применением современных биотехнологий.

- Корейские партнеры проводят необходимые лабораторные исследования предоставленных алтайской компанией образцов сырья (мумие) и других натуральных природных компонентов, применяемых в производстве косметической и парафармацевтической продукции. Стороны уже прорабатывают варианты поставок, определяют логистическую схему, обсуждают вопросы сертификации, - рассказывают в департаменте.

То самое алтайское мумие активно применяется в различных областях: начиная от оздоровления и заканчивая косметологией. Применяется в форме БАДов для улучшения состояния при переломах, тяжелых травмах и повреждениях, для улучшения тонуса кожи, используется в случаях болезней органов ЖКТ, простаты, почек и печени, при частых простудах и т.д.

Мумие является сложным комплексом состоящим из гуминовых кислот – это органические и неорганические соединения, образующихся в результате жизнедеятельности растений, насекомых и животных. Они смешиваются с элементами почвы и обогащаются природными комплексными соединениями. Добываются в пластах высокогорных пород.

Онлайн-встреча прошла плодотворно: российская и южнокорейская стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Предполагается, что после того, как образцы сырья будут исследованы, на их основе будет создана линейка косметических средств относящихся к категории «натуральные».