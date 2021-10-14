«Диванные эксперты»: глава алтайского минздрава ответил антипрививочникам

Министр также вновь напомнил о тяжелых последствиях болезни Фото: Татьяна Гейнрих

Во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов жестко ответил ковид-диссидентам и призвал всех активнее вакцинироваться.

«Диванные эксперты

В одном из вопросов министру барнаулец назвал коронавирус «модной заразой». Дмитрий Попов назвал подобные суждения «доводами диванных экспертов». Он также отметил, что если автор вопроса не верит министру, то может пообщаться с докторами, которые круглосуточно работают в ковидных госпиталях. Они точно смогут ответить на вопрос - является коронавирус мифом или злом, которое уносит тысячи жизни.

– Слушать такие рассуждения сегодня, как минимум, обидно медицинским работникам, – сказал глава минздрава.

«Не стоит играть в русскую рулетку»

Дмитрий Попов отметил, что в целом благодаря вакцинации удалось победить множество инфекций, например, корь и дифтерию, поэтому иммунизацию не стоит недооценивать.

– Сегодня уровень охвата вакцинацией в крае недостаточный, сейчас привито около 40% от общей численности населения региона. Это вызывает определенные опасения. Увеличивая продолжительность периода вакцинации, мы позволяем вирусу достаточно интенсивно мутировать. Он приобретает новые свойства и охватывает все новые контингенты, – отметил глава алтайского минздрава.

Попов также добавил, что в последнее время более активно стали болеть дети, есть немало и семейных очагов. Кроме того, высока доля людей в трудоспособном возрасте, которые находятся в ковидных госпиталях. Тяжесть течение заболевания выше, чем в прошлом году.

– Это связано со свойствами вируса. Он прошел по всему мира, вернулся в Россию и приобрел новые свойства, - объяснил министр. - Вот эта волнообразность, которую сегодня имеем, как раз говорит о его распространении по миру.

Министр также вновь напомнил о тяжелых последствиях болезни и отметил, что необходимо сформировать коллективный иммунитет. Для этого есть два пути - переболеть или сделать прививку.

– Не стоит играть в русскую рулетку, нужно выбрать гарантированный результат и вакцинироваться. Да, после вакцинации тоже есть случаи заболевания, и даже летальные, но они единичные. Увы, очень часто общаясь с пациентами в ковидных госпиталях, и слышу, что они сожалеют о решении не делать прививку, – резюмировал глава профильного ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что нагрузка на систему здравоохранения Алтайского края крайне высока. Ежесуточно поступает до 2800 вызовов скорой помощи.

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