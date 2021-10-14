Почему на Алтае стали меньше брать льготную ипотеку под 7%

С лета этого года начался заметный спад на кредитование по данной программе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Спрос на льготную ипотеку под 7% (в народе ее прозвали ипотека «для всех») в Алтайском крае падает. Сейчас в России существует разные льготные программы ипотечного кредитования: «семейная ипотека», «дальневосточная ипотека», «сельская ипотека», «ипотека для военнослужащих», «ипотека для строительства дома» и другие. В Алтайском крае наибольшей популярностью всегда пользовалась именно «ипотека под 7%», которую может взять любой совершеннолетний гражданин страны. С лета этого года начался заметный спад на кредитование по данной программе. Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова назвала несколько причин упадка. В числе основных - рост цен на квартиры: по данным Алтайского портала недвижимости средняя цена за один квадратный метр выросла с 65,5 до 67,7 тысяч рублей.

- Пользуясь данной государственной поддержкой, можно приобрести жилье только на первичном рынке. А с учетом того, что цены на новостройки существенно выросли, многие покупатели уходят на вторичный рынок жилья в поиске более выгодного предложения, не пользуясь льготами, - рассказывает Лариса Мельситова, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая.

Рост цен на первичном рынке эксперт связывает с тем, что сейчас застройщики строят за свой счет, а цены на стройматериалы существенно поднялись, примерно на 20-30%.

Также еще одной из причин снижения спроса на льготную ипотеку, по мнению экспертов, стало изменения ее условий. С этого года размер ставки увеличился до 7% годовых (ранее был 6,5%). При этом первоначальный взнос должен быть 15%, а лимит кредита – не превышать 3 млн рублей. Возможно, некоторым не хватит этих средств на приобретение квартиры мечты, следовательно, отпадает и надобность использовать эту программу.

Эксперт также рассказала в целом о ситуации на рынке кредитования, которая сложилась в Алтайском крае на данный момент. Она отметила, что сейчас предложения от застройщиков уменьшились.

- Сейчас остается высокий спрос на ипотечное кредитование, но число предложений уменьшилось, поэтому вся работа будет направлена на поддержку застройщиков, которые частично строят за свой счет, и частично за счет дольщиков, чтобы становилось больше объектов под сдачу. Раньше сделок было примерно 50 на 50 - на вторичном и первичном рынке, сейчас это соотношение больше в пользу вторичного жилья, которое нельзя приобрести по льготной программе под 7%, - подчеркнула Лариса Мельситова, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая.

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