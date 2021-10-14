Власти опровергли сообщения о массовой гибели птиц из-за вышек 5G на Алтае

Мертвые воробьи, которых заметили местные жители Фото: скриншот с видео

Сообщения о массовой гибели птиц из-за вышек 5G в Республике Алтай оказались недостоверными, сообщает Центра управления регионом (ЦУР).

На выходных жители Республики Алтай активно пересылали в мессенджерах видео с массовой гибелью птиц. Ролик также разместили в социальных сетях, где пользователи рассуждали о пагубном влиянии вышек связи 5G. При этом на кадрах ролика, который сняли недалеко от дороги, нельзя было увидеть никаких вышек.

– ЦУР зафиксировал и направил информацию в Комитет охраны животного мира Республики Алтай. Государственный инспектор оперативно выехал на место гибели птиц в Онгудайском районе, – отметили власти.

Предварительно установлено, что воробьи попали под крупногабаритное транспортное средство. Также в ведомстве уточнили, что никаких других мест массового падежа птиц в окрестностях не обнаружено. Более того, винить вышки в случившемся нельзя. По информации управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, в регионе нет действующих вышек мобильной связи 5G.

Власти напомнили, что установка вышек сотовой связи не представляет опасности для человека и не стоит бояться. Они нужны для предоставления качественных услуг связи, без которых в XXI веке обойтись сложно.

– Если же опасения остаются, можно обратиться в контролирующие органы с просьбой провести проверку: установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов, так же, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются законодательством и контролируются Роспотребнадзором, – резюмировали в ЦУРе.

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