2020-06-18T14:01:22+03:00
Дом. Семья

Закормили посетители: в барнаульском зоопарке погибли три белки

Это не первый случай, когда страдают животные
Иван ОЛЕКСЮК
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Погибшие животныеПогибшие животныеФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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Крик души директора барнаульского зоопарка: он просит перестать кормить животных. Это приводит к трагедии. Последний случай – погибли три белки.

Крик души директора барнаульского зоопарка.

- Дорогие наши посетители, я все прекрасно понимаю, что это может быть очень жестоко, выкладывать в Инстаграм такое видео, но по-другому мы поступить уже не можем. Дело в том, что эти белки погибли, потому что их отравили посетители. Животным бросают разный корм, который не подходит для белок. Это не первый случай, когда страдают животные. У нас был отравлен олень, чуть не погибла пантера. Все из-за того, что люди очень беспечно относятся к правилам зоопарка! Ни в коем случае не кормите животных. Они сыты! – говорит Сергей Писарев.

Жители в комментариях живо отозвались на ситуацию:

- Очень жаль. Сама неоднократно делала замечания мамочкам, которые буквально подталкивают своих деток на то, чтобы покормить животных. Посадить бы их всех перед экраном и крутить этот ролик часами, - пишет жительница города Ольга.

- Очень жалко бельчат и других животных, которые страдают из-за безответственности отдельных людей... смотреть страшно, но по-другому видимо уже никак. Надеюсь, это видео многих заставит задуматься и не нарушать установленных требований, - считает Анастасия.

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Пост о помощи в соцсетях, по словам Писарева, связан, во-первых, с тем, что действительно много людей предлагали поддержку, во- вторых, с тем, что никто не отменил плату за коммунальные платежи, а за прошедший месяц изоляции зоопарк не заработал ни копейки (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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