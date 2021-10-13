За счет чего пополняется бюджет Алтайского края и сколько уходит на зарплаты чиновников

Основная часть дохода бюджета – налоги Фото: Олег УКЛАДОВ

Планируемый доход бюджета Алтайского края в 2022 год - 134 млрд 201 млн рублей, объем расходов – 140 млрд 987 млн рублей. То есть потратим мы больше, чем заработаем. О том, за счет чего пополняется краевая казна и сколько уходит на содержание чиновников, 13 октября на онлайн-конференции рассказал вице-премьер правительства региона, министр финансов Данил Ситников.

Со штрафников – 600 млн рулей

Основная часть дохода бюджета – налоги. Но есть и неналоговые источники. Их доля составляет 1,5-1,7 млрд рублей ежегодно. Почти половину из этой суммы приходится на различные виды штрафов. Так, регулярно пополняют казну нарушители ПДД.

– Штрафы ГИБДД составлять более 600 млн рублей. Также значительна доля средств поступает за счет доход от использования краевого имущества – 70 млн рублей, – рассказал Данил Ситников.

На власть – более 2 млрд рублей

На содержание органов власти в 2022 году потратят порядка 2,2-2,3 млрд рублей из бюджета Алтайского края. Как пояснил Ситников, это составляет примерно 1,5% от всех расходов.

При этом министр финансов подчеркнул, что под органами власти подразумевается широкий список учреждений.

– Это органы исполнительной, законодательной власти, то есть все министерства, управления, инспекции и прочие ведомства, в том числе Счетная палата, три уполномоченных. Сюда же попадают переданные с федерального уровня полномочия по содержанию загсов, работников в области лесного хозяйства, образования, здравоохранения и так далее, – сказал Ситников.

На новоизбранных депутатов АКЗС потратят 268 млн рублей. Эти деньги пойдут на зарплаты парламентариям, на содержание аппарата в целом, а также на текущие расходы.

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