На Алтае участились землетрясения

Только за последние дни произошло два ощутимых толчка Фото: Анна СЕМИНА

За последнее время в Республике Алтай участились случаи подземных толчков. Только на этой неделе зарегистрировано два эпизода. Они были зафиксированы Единой геофизической службой РАН.

- Подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в Кош-Агачском районе 11 октября в 22:52 часов местного времени, - сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы.

Эпицентр находится в 22 километрах на северо-запад от поселка Бельтир, в 28 километрах в направлении северо-востока от Кош-Агача и примерно в 70 километрах от границы с Монголией. Интенсивность подземных толчков в эпицентре в данном случае составила 4,6 балла.

Специалисты оценивают такую интенсивность как сильно ощутимое землетрясение. Особенно в помещениях – скрипят стекла, движется пол, качаются люстры, может перемещаться мебель, звенит посуда. А вот на открытом воздухе толчки практически не заметны.

Повторный подземный толчок был зарегистрирован примерно через полчаса, но в этом же районе и в эпицентре интенсивность сотрясений составила 3,7 по шкале MSK-64. Так как в непосредственной близости жилых районов нет, то происшествие осталось незамеченным. В региональном главке МЧС России сообщений о разрушениях или травмированных нет.

Сейсмологи объясняют, что землетрясения происходят вблизи очага сейсмоактивности и связаны с процессами образования гор.

Напомним, в сентябре также фиксировалась целая серия сотрясений. Магнитуда составляла 3,3 балла, 3,8. Самое меньшее – 3,0. А несколько дней назад землетрясение магнитудой 3 произошло недалеко от села Елбаши (Искитимский района Новосибирской области). Причем в этом же районе находится действующий угольный разрез. Связано ли это как-то или нет – неизвестно.

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