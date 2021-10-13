Шоу-торт: как жительница Барнаула превратила свое сладкое хобби в бизнес

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством – стала баловать своих родных тортами, пирожными, пряниками Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ну кто же не мечтает о сладкой жизни? Многие балуют своих родных и любимых вкусной домашней выпечкой, однако далеко не каждый может превратить свое сладкое хобби в бизнес. Жительница Барнаула Наталья Полянских – одна из тех, кто, пройдя стадию «домашнего кондитера», все-таки решилась создать свой мини студию-мастерскую. О том, как она стала самозанятой, где набиралась знаний, Наталья рассказала корреспонденту «Комсомолки».

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Декрет перевернул жизнь

По образованию Наталья технолог молока и молочных продуктов (окончила АлтГТУ – прим. авт.). После окончания вуза пошла работать по специальности – сначала лаборантом химанализа на крупнейший молокоперерабатывающий завод Барнаула. А потом - технологом на предприятии по производству мороженого (где, кстати, числится до сих пор, находясь в декретном отпуске).

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством – стала баловать своих родных тортами, пирожными, пряниками. Получалось не только вкусно, но и красиво!

- Сначала это было просто для души, совершенно не серьёзно! Но когда пошла в декрет, у меня произошла переоценка ценностей. Благодаря «сарафанному радио» начали появляться заказы – сначала друзья просили им на торжества испечь что-то, потом друзья друзей – так и закружилось! – вспоминает Наталья. – Кто бы мог подумать, что у меня случится всё всерьёз и надолго. И что всё свободное время я буду посвящать бисквитам, кремам и декору. Что поход в гости или другие развлечения для меня отойдут на второй или третий план, потому что завтра с утра нужно отдать тортик. Я осознала, что хочу развиваться в этом направлении, тем более, что у меня всё прекрасно получается!

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как стать бизнесвумен

В настоящий момент Наталья официально находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Возвращаться на прежнее место работы не планирует. Сейчас её цель – открыть свою кондитерскую мастерскую.

- Печь торты – это одно дело, а организовать бизнес – совсем другое! Я понимала, что мне не хватает в этом плане знаний и опыта. Поэтому я обратилась в Центр «Мой бизнес» и прошла несколько разных курсов для начинающих предпринимателей, - рассказывает Наталья.

Все началось с курса «Мама-предприниматель». Данный проект Центра «Мой бизнес» рассчитан на женщин, которым важно совмещать профессиональную самореализацию и заботу о семье. Как показывает практика, именно женщины в декрете чаще всего решают сменить профессию и открыть своё дело. Главная цель программы – дать им необходимые знания, помочь развить навыки, которые позволят самореализоваться.

Также в числе курсов, которые посетила Наталья Полянских были «Женский бизнес 2.0», «Азбука предпринимателя», уроки продвижения в Интернете.

- Было очень много полезной информации. Недаром говорят – хочешь быть предпринимателем, вращайся в этой сфере. Все курсы Центра «Мой бизнес» – это, по сути, погружение в предпринимательскую среду, общение с крутыми столичными спикерами, - рассказывает Наталья. – Нас научили составлять бизнес-план, продвигать себя и свою продукцию.

Помимо этого, «Мой бизнес» на условиях софинасирования помог начинающему кондитеру разработать фирменный стиль.

- Мне сделали фирменный логотип для визиток, стендов, рекламных вывесок. Данная услуга стоит 40 тысяч рублей. Я заплатила всего 20%, остальное – Фонд МСП. Это существенная поддержка, - признаётся Наталья.

Сейчас у Натальи Полянских две основные цели. Первая – запустить обучающие видеоуроки для начинающих домашних кондитеров. Вторая – открыть свою мини-мастерскую.

- Домашняя кондитерская – это, конечно, хорошо, но я хочу двигаться дальше. Чтобы развиваться, необходимо открывать свою студию – сначала небольшую, а дальше будет видно. Но я точно понимаю, что заработать на этом деле реально, - делится кондитер.

На вопрос о том, какая твоя главная мечта, девушка с юмором ответила:

- Захватить мировое господство! Ну а если серьёзно – хочу стать самым популярным кондитером Барнаула и выиграть конкурс «Wedding Awards Siberi» в категории лучший свадебный торт. Кстати, последнее попробую осуществить уже в следующем году!

О вкусах не спорят

По словам кондитера, чаще всего барнаульцы заказывают у нее бисквитные торты с клубничной начинкой – это, как говорится, классика жанра. Однако бывают и необычные заказы.

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Однажды заказали торт в виде винной бочки, из которого лилось настоящее вино. Чтобы осуществить это, мне пришлось соорудить очень сложную конструкцию! Изюминкой еще был тот факт, что именинник увлекался виноделием и вино, которое мы поместили внутрь торта - было его собственного изготовления. Заказ делала дочка папе на юбилей, - рассказывает о своих кондитерских шедеврах Наталья. - Также недавно был заказ на торт в виде подарочного пакета «Шанель»!

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, одним из самых популярных (но при этом сложным в изготовлении) является шоу-торт в виде бомбы с горящим фитилем. Как говорит сама кондитер - залетает на ура!

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Такой торт Моргенштерн подарил своей девушке на день рождения! Правда, у него бомба была чёрная и внутри спрятано нечто неприличное. Увидев это, я загорелась идеей сделать тоже торт в виде бомбочки, но обязательно розового цвета! Вот так вдохновение приходит, порой, откуда и не ждёшь! – смеётся Наталья.

Кстати, другие кондитерские шедевры Натальи Полянских можно посмотреть на её странице в Инстаграм.

Закулисье сладкой жизни

Наталья Полянских работает как самозанятый кондитер. Однако, многие даже не задумываются про закулисье всего этого процесса самозанятости!

- Сделать торт – это только вершина айсберга. Я навскидку насчитала 11 ролей, которые я исполняю, чтобы у моих клиентов было сладкое и красивое завершение праздника, - говорит кондитер.

Итак, для интереса перечислим все 11 «профессий» самозанятой:

1. Кондитер (само собой разумеется!)

2. Кладовщик-учётчик (считает сколько осталось сырья и коробок, закупить, заказать и т.д.)

3. Технолог (придумать какой-нибудь новый вкус, рассчитать КЖБУ - соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, отработать всё на практике, ввести новинку в производство)

4. Главный бухгалтер (посчитать себестоимость и свою зарплату)

5. Дизайнер (3D-модель торта делается в специальной программе, также необходимо владеть навыками работы в фотошопе, чтобы набросать эскиз)

6. Дегустатор (у этой должности есть побочка – лишние килограммы!)

7. Фотограф, видеооператор (куда без этого в современном мире?)

8. Копирайтер (пару раз в неделю приходится писать тексты для постов)

9. Менеджер по продажам

10. Директор (кто-то же должен всем вышеперечисленным управлять!)

11. Уборщица (по традиции самый главный человек на предприятии! постоянно ворчит и всегда в курсе всех главных событий).

Вкусные рецепты от Наталья Полянских

Специально для читателей «Комсомолки» Наталья поделилась несколькими рецептами! Попробуйте приготовить – устройте праздник живота себе и своим близким!

Клубничное эскимо за 5 минут

Понадобится

- 300 гр замороженной клубники

- 100 гр сахара

- 200 гр жирной сметаны (от 20%) или сливок (33-35%)

Способ приготовления

Все ингредиенты поместить в стакан для коктейлей блендера. Клубнику размораживать не надо, дать постоять минут 10 при комнатной температуре до размягчения. Взбивать около 5 минут и разлить по формам для эскимо. Заморозить. Клубнику можно заменить на любую другую ягоду.

Пять лет назад Наталья увлеклась кондитерским искусством Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Рецепт солёной карамели

В сотейнике с толстым дном соедините 250 гр сахара и 70 гр воды. Поставьте на средний огонь и дождитесь, пока сахар растворится - при этом ничего не перемешивайте! Затем огонь можно увеличивать и слегка помешивать лопаткой, пока смесь не приобретёт карамельный цвет. Главное - не пережечь! Как только карамель потемнеет - убрать с огня и влить 250 гр горячих (это обязательное условие!) сливок. В этот момент лучше надеть прихватку, так как карамель начнет сильно кипеть. На данном этапе важно интенсивно перемешивать смесь. После того, как пузыри «успокоились», добавьте 70 гр сливочного масла и продолжайте перемешивать. На этом этапе добавить 2-4 гр соли. По желанию соль можно исключить, однако на самом деле она только подчеркнет сладость карамели. Неплохо бы пробить карамель блендером. Готовую карамель хранить в баночке до 2-х недель

Торт Тирамису

Для бисквитов:

- 2 яйца, 60 гр сахара, 60 гр муки.

Белки отделить от желтков и поместить в разные ёмкости. Добавить по 30 гр сахара. Взбить каждую массу по отдельности. Аккуратно соединить обе массы лопаткой, добавить муку и перемешать. Разделить тесто на 2 части и выпекать в кольце диаметром 16 см. Не забыть постелить на дно формы пергамент. Можно выпекать и без колец - тесто хорошо держит форму. Главное – сделать ровные круги. Выпекать нужно сразу. Для хрустящей корочки, посыпать сахарной пудрой перед выпечкой. Выпекать при 180С в течение 10-15 минут.

Крем-мусс:

- сахар - 100 гр

- сыр Маскарпоне - 350 гр

- сливки 33% - 250 гр

- желатин - 10 гр

Пропитка:

- кофе растворимый крепкий - около 150 гр + 2 ч.л. сахара

Желатин замочить в 60 гр воды и дать набухнуть. Маскарпоне нужно немного размягчить. Для этого 2 раза по 10 сек поставить в микроволновку и каждый раз хорошо перемешайте. Сыр не должен растаять и стать жидким, нужно просто довести его до однородности. Набухший желатин также растопить в микроволновке и ввести в маскарпоне. Все тщательно перемешать. В отдельной чаше взбить сливки с сахаром до мягких пик, но не перестарайтесь с этим делом, главное - не перевзбить! Далее соединить обе смеси и аккуратно перемешать лопаткой.

Сборка торта

Металлическое кольцо диаметром 18 см поставить на подложку, на которой будет подаваться торт. Внутренние бортики лучше обернуть ацетатной бортовой пленкой. Её можно купить в кондитерских магазинах. В принципе, можно обойтись и без неё, но в таком случае бока торта будут неровные. Вылить 1/3 мусса в кольцо и поставить на несколько минут в морозилку, чтобы мусс схватился и не вытекал из кольца. Затем положить бисквит, пропитанный кофейным сиропом. Далее вылить еще 1/3 мусса и сверху положить второй бисквит, пропитанный сиропом. Залить оставшимся муссом. Поставить торт в холодильник до застывания (лучше на ночь). Когда торт застынет, аккуратно пройтись по периметру между кольцом и пленкой ножом, снять металлическое кольцо. Осторожно отделить плёнку от торта. Посыпать сверху торт какао, я рекомендую брать французский или бельгийский алкализованный какао (можно купить в кондитерском магазине).

Торт получается очень нежный. Для вкуса в мусс можно добавить немного кофе, а в пропитку добавить коньяк или ром. Приятного аппетита!

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