50-летний повар из Барнаула прошел на шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!»

Леонид Кумановский Фото: предоставлено пресс-службой

Кулинар-любитель из Барнаула стал участником суперфинала телевизионного шоу «Кондитер» на канале «Пятница!».

Ведущим шоу является Ренат Агзамов. Именно он оценивает то, что сделают кулинары. И именно от него зависит пройдет ли участник дальше или нет. Очередной выпуск программы вышел в эфир 13 августа. Свои работы на нем представили кондитеры из Сибирского федерального округа. В качестве тестового задания им предстояло выдержать критику компетентного жюри, которое оценивало их домашнее задание.

Одним из судей в этот раз была певица Рита Дакота. Уроженец Барнаула Леонид Кумановский преподнес для ее дочери торт в восточном стиле по мотивам сказки «Аладдин». Его творение, в прямом смысле слова пришлось по вкусу. Это оказался финиковый торт с облепиховым мармеладом и кедровыми орешками по старинному сибирскому рецепту.

- Трое членов жюри сказали Леониду «да»! А самый известный в России кондитер Ренат Агзамов сказал, что это одна из самых достойных работ на проекте! – рассказывают на телеканале.

В финале прошедшие участники готовили для дочки Дакоты медовик и Леонид Кумановский с задачей прекрасно справился. Теперь он претендует на получение одного миллиона рублей.

Смотрите шоу «Кондитер» (16+) по четвергам в 19:00 на «Пятнице».