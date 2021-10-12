Алтайскую «Тропу здоровья» внесли в реестр Лиги здоровья нации

В 2020 году «Тропа здоровья» получила господдержку в виде гранта губернатора Алтайского края Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Маршруты «Тропы здоровья», проходящие по территории уникального природного парка Ая, стали частью проекта Лиги здоровья нации «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья». Об этом сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. По данным ведомства, в 2020 году «Тропа здоровья» получила господдержку в виде гранта губернатора Алтайского края в сфере туризма.

«Тропа здоровья» берет свое начало в селе Нижнекаянча (Алтайский район) от усадьбы «Сокол» и идет вдоль отрогов Чергинского хребта. Эта территория уникальна в своем роде, недаром ее называют «местом силы» - здесь можно зарядить свои внутренние «энерджайзеры» за счет особой энергетики. Частично маршруты тропы проходят по территории природного парка «Ая», где расположены скифские курганы, грот, парк каменных лабиринтов, здесь бьют родники, воздух пропитан ароматом диких трав, а окружающие пейзажи восхищают воображение.

В 2020 году «Тропа здоровья» получила господдержку в виде гранта губернатора Алтайского края Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам экспертов, при разработке маршрутов было учтено пожелание, чтобы их прохождение было посильно для человека любого возраста и любой физической подготовкой. Главной целью было создание условий для прогулки, которая принесет заряд бодрости и хорошего настроения.

В итоге были созданы три маршрута. Самый протяженный - «Путь скифа», его длина 6 км, это примерно 10 тысяч шагов. Тропа «Мархенин лог» рассчитана на 7 тысяч шагов (4,5 км). Самая короткая тропа - «Малый круг силы» - 3,2 км (5 тысяч шагов). Каждый маршрут оборудован специальными табличками-указателями и местами для отдыха.

- Грамотный подход к организации маршрутов «Тропы здоровья» позволяет быть уверенным, что они будут пользоваться успехом как у молодежи, семей с детьми, так и у пожилых людей, – отметил Александр Газаматов, президент Профессиональной Ассоциации натуральной медицины, представляющий Лигу здоровья нации в Алтайском крае.

В 2020 году «Тропа здоровья» получила господдержку в виде гранта губернатора Алтайского края Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Первыми тропу здоровья после ее официального открытия испытали 20 добровольцев-первопроходцев. Среди них были представители туроператоров, общественных организаций, журналисты, а также путешественники, приехавшие отдыхать в Алтайский край. Кстати, самому маленькому участнику было всего 4 годика!

- Участники прошли маршрут «Малый круг силы». Во время пути инструктор «Усадьбы Сокол», которая находится рядом с «Тропой здоровья», рассказал много интересного и необычного про здешние природные места силы, - рассказывают организаторы.

- Во время пути мы полюбовались на горные осенне-катунские виды. Немного устали. Даже немного замёрзли. Но потом быстро согрелись - кто с кружкой горячего чая, кто с чашкой ароматного сбитня. А после мастер-класса по изготовлению натуральных восковых свечей с сушеными травами, и усталость пропала. Хоть снова на маршрут! – вот такие отзывы оставили участники.

В завершении всем первопроходцам вручили памятные сертификаты, полезные подарки от Лиги здоровья нации, вкусные сюрпризы и приятное угощение от благотворительного фонда «Золотой век» и базы отдыха «Усадьба Сокол».

Создатели «Тропы здоровья» уверены, что маршруты будут пользоваться популярностей у гостей Алтайского края. Пройти маршруты можно как самостоятельно, так и с помощью гида усадьбы «Сокол». Либо воспользоваться подсказкой на сайте, объединяющем все маршруты здоровья России https://маршрутыздоровья.рф/

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