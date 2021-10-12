Бой бескультурью: первые успехи проекта «Пушкинская карта» на Алтае

Оформить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Бой бескультурью объявлен в России. С 1 сентября 2021 года был дан старт проекту «Пушкинская карта». Главное его предназначение - посещение культурных мероприятий (театров, музеев, концертных залов) за счет государства. Оформить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

- В этом году номинал карты составляет три тысячи рублей, а в следующем будет уже пять тысяч, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Евгеньевна Безрукова.

Как рассказали в министерстве, на начало октября в Алтайском крае с помощью пушкинской карты было куплено 7911 билетов.

- На первом этапе участниками программы стали 7 учреждений культуры, которые имели возможность продавать билеты онлайн: краевой Театр драмы, Музыкальный театр, Молодежный театр Алтая, театр кукол «Сказка», Бийский драмтеатр, оркестр «Сибирь» и филармония края, - рассказывают в Минкультуре.

С октября число участников программы увеличилось, к акции примкнули Барнаульский духовой оркестр и три рубцовских учреждения культуры - Драматический театр, Театр кукол им. Андрея Брахмана и ДК «Тракторостроитель». На сегодняшний день молодые люди могут посетить 150 театрально-концертных мероприятий.

- В скором времени к театрам присоединятся и музеи региона. В настоящее время идет техническая настройка для продажи билетов онлайн. После этого музеи также смогут принять гостей по пушкинским картам, - рассказали в Министерстве культуры.

Лидером программы «Пушкинская карта» в Алтайском крае стал музыкальный театр. На втором месте - Театр драмы имени Василия Шукшина. Замыкает тройку лидеров Молодежный театр Алтая.

Оформить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкальный театр: абсолютный рекордсмен

За все время действия программы в Музыкальный театр Алтая по пушкинской карте было куплено 3 тысячи билетов. Это абсолютный рекорд. Кстати, музыкальный театр - единственный, кто включил в программу практически все свои спектакли. Не вошли всего две постановки: «Черевички, или Ночь перед Рождеством» и «Ромео и Джульетта».

- Наибольшей популярностью у молодежи пользуются премьеры мюзикла-ревю «Дубровский» (куплено 800 билетов с начала действия программы) и балет «Вий» (400 билетов). Также хороший спрос на мюзиклы «Любовь и голуби», «Капитанская дочка», «Ползунов», «Соб@ки», - рассказывают в пресс-службе музыкального театра. - А в минувшие выходные был отмечен интерес к сказкам, что стало приятной неожиданностью!

По словам сотрудников театра, у молодежи нередко возникают вопросы по поводу того, как купить билет по пушкинской карте, можно ли вернуть деньги, если передумал идти на спектакль, как это сделать и т. д. С этой целью на сайте заведения даже выставили памятку по самым популярным вопросам.

- В целом программа «Пушкинская карта» оказалась очень востребована, - резюмируют в музыкальном театре. - Приятно, что молодежь тянется к искусству.

Театр драмы: популярны «Ревизор» и «Бесприданница»

Что касаемо Театра драмы имени Василия Шукшина, там с сначала продаж (с 1 сентября 2021 года) по настоящее время по пушкинской карте реализовано 1822 билета.

- Самые востребованные спектакли из нашего репертуара среди молодежи - это Гоголь «Ревизор», Лиханов «Непрощенная», Островский «Бесприданница». Считаем, что данный проект Минкультуры РФ является очень актуальным в наши дни для сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей, а также приобщения жителей края и других регионов к театральному искусству, - говорит Любовь Березина, директор Театра драмы имени Василия Шукшина.

МТА: удивительный мир искусств открыт для всех

Молодежный театр замыкает тройку алтайских лидеров программы «Пушкинская карта».

- Как и многие театры страны, в первую очередь ориентированные на молодых зрителей, мы понимали, что участвовать в проекте «Пушкинская карта» просто обязаны. К сожалению, встречаются школьники и студенты, которые по каким-либо обстоятельствам ни разу не бывали ни на спектакле, ни на выставке, ни на концерте. Карта - еще одна возможность открыть таким детям и подросткам удивительный мир искусства, - говорит Ирина Лысковец, директор Молодежного театра Алтая.

Ирина Владимировна также отметила, что при введении системы в театре возникали технические трудности, но потраченные время и силы на их решение полностью оправдались.

- С 1 сентября билеты практически на все спектакли Молодежного театра Алтая можно оплатить пушкинской картой. Мы приняли решение, что билеты на показы театров-участников IV Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина тоже можно было приобрести по этой карте, - говорит Лысковец. - Подводя первые итоги, можно сказать, что среди наших зрителей проект оказался востребованным. За месяц в Алтайском крае приобрели более пяти тысяч билетов по пушкинским картам. Из них пятая часть - на спектакли МТА.

Оформить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Топ-5 вопросов о «Пушкинской карте»

Кто может оформить карту

Пушкинская карта предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В случае, если вам уже есть 22 года, то вы сможете пользоваться ею до дня, когда вам исполнится 23 года.

Как оформить карту

Для того чтобы оформить карту, необходимо зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить свою учетную запись. Сделать это можно в любом МФЦ, при себе нужно иметь паспорт.

После этого скачайте мобильное приложение «Госуслуги. Культура» (оно доступно как в AppStore, так и Google Play) и войдите в него, используя свою учетную запись на портале «Госуслуги». Вам предложат подтвердить выпуск пушкинской карты. Сделав это, вы сможете оформить как виртуальную карту «Мир» (она будет доступна во вкладке «Счет»), так и обычную пластиковую карту в отделении Почта Банка по паспорту и СНИЛС.

После оформления на карту начисляется 3 тысячи рублей. Они будут действительны до конца 2021 года. С нового года карта пополнится на 5 тысяч рулей.

На что можно потратить деньги с карт

Только на посещение культурных учреждений, которые включены в программу «Пушкинская карта», - ознакомиться со списком можно на портале pro.culture.ru. Перечень заведений культуры постоянно расширяется.

Обратите внимание, при покупке билета ваш возраст должен соответствовать возрастному цензу спектакля. Проще говоря, 14-летний школьник не сможет купить билеты на спектакли с цензом 16+.

Можно ли купить билет маме по карте

Нет. Все билеты, покупаемые по «Пушкинской карте», являются именными. Поэтому система просто не даст вам купить два билета на один спектакль. После покупки электронный билет приходит на почту. При входе на мероприятие у вас могут спросить паспорт.

Можно ли вернуть билет, купленный по пушкинской карте?

Да. Делается это по той же схеме, что и при возврате билетов по обычной карте. В данном случае возврат средств будет осуществлен на пушкинскую карту.

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