Барнаульская прокуратура признала незаконным отказ в выдаче квартиры ветерану ВОВ

Пенсионерка живет у внука. Скриншот с видео "Вести Алтай" в YouTube

Прокуратура Барнаула провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, сообщил «Комсомолке» зампрокурора краевой столицы Андрей Аксёнов. Как ранее сообщалось, 96-летняя Анна Попова переехала в Алтайский край к внуку после того, как из-за мошенников лишилась единственного жилья, но получить квартиру в новом регионе у неё так и не получилось.

- По итогам проверки установлено, что Анна Степановна, являющаяся ветераном ВОВ и инвалидом второй группы по общему заболеванию, имеет право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. Она дважды обращалась в городской комитет по ЖКХ по вопросу предоставления отдельной жилплощади, но в постановке на учет её отказывали, - подчеркнул заместитель прокурора.

По словам Аксёнова, отказ был обусловлен тем, что пенсионерка уже получала жилье, но в другом регионе, и пятилетний срок с этого момента еще не прошел. Проверка показала, что при рассмотрении заявления чиновники не учли преклонный возраст и состояние здоровья, требующее постороннее ухода, из-за чего Анна Степановна и переехала в Барнаул.

- Учитывая это, прокуратура направила в Центральный районный суд Барнаула исковое заявление. Оно находится на рассмотрении, - добавил представитель ведомства.

Напомним, Анна Степановна переехала в Барнаул полгода назад из Камышина Волгоградской области. По информации регионального Минсоцзащиты, с момента переезда женщина находится на учете управления соцзащиты по городу. Пенсионерка получает все меры поддержки, находится на обслуживании барнаульского комплексного центра.

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