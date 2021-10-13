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Здоровье13 октября 2021 4:00

Врач-уролог: ковид может влиять на эрекцию

Алтайские медики сделали наблюдение, что коронавирус негативно отражается на мужском здоровье
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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После ковида снижается уровень тестостерона

После ковида снижается уровень тестостерона

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ковид негативно отражается на мужской репродуктивной системе. Такой вывод сделали алтайские врачи-урологи. Подробности рассказал Роман Алиев, руководитель «Академии мужского здоровья» на базе алтайской краевой клинической больницы. Причем повлиять на мужское здоровье может не только сама инфекция, но и лекарственные препараты, принимаемые во время лечения.

Вакцина от бесплодия

Для предотвращения бесплодия традиционно врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, избегать вредных привычек, заниматься спортом и вовремя обследоваться. Однако в пандемию коронавируса рекомендации изменились.

– Надо начинать с вакцинирования. Это необходимо для того, чтобы предотвратить серьезные сердечно-сосудистые заболевания, нарушения со стороны легких, потому что это, в конечном счете, влияет на репродуктивную систему. Также мы стали замечать, что на фоне перенесенного ковида у мужчин снижается уровень тестостерона. Страдает эректильная функция, – рассказал уролог-андролог Роман Алиев.

Лекарства вредят?

Еще одна причина неполадок в мужском здоровье после перенесенного ковида – прием серьезных лекарственных препаратов во время лечения.

– Когда идет борьба за жизнь, в больших объемах применяются серьезные лекарственные препараты. Естественно, это необходимо, но на это негативно отвечает репродуктивная система, – отмечает Роман Алиев. – Нужно дальше изучать этот вопрос, но в данном случае будущее зависит от вакцинирования.

По словам медиков, мужское здоровье становится причиной бесплодия так же часто, как и женское — в 50% случаев. За 2020 год из 6,3 тыс. пациентов Академии мужского здоровья, бесплодие диагностировали 20% мужчин. Среди причин бесплодия – генетические нарушения, гормональные нарушения, травмы органов малого таза, последствия воспалительных заболеваний и осложнение инфекционных. Однако 30% диагнозов «бесплодие» относятся к случаям неясного генеза и носят беспричинных характер.

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