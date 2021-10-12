Шанс есть. Как на Алтае лечат мужское бесплодие

С недавнего времени алтайским медикам доступная технология micro TESE Фото: Татьяна Гейнрих

Мужское здоровье становится причиной бесплодия так же часто, как и женское — в 50% случаев. Именно поэтому при неудачных попытках зачать естественным образом нужно обследовать одновременно и мужчину, и женщину. Такого принципа придерживаются в алтайской краевой клинической больнице. Здесь в 2018 году был создан центр «Академия мужского здоровья», где пациенты могут получить помощь при различных уроандрологических заболеваниях, в том числе – при бесплодии.

Новые технологии

У 29-летнего Михаила (имя изменено – прим. ред.) одна из самых тяжелых форм бесплодия. В его эякуляте нет сперматозоидов. Следовательно, зачатие традиционным способом невозможно. Это обнаружили спустя два года бесконечных хождений его супруги по гинекологам.

– Сейчас, наконец-то, изменился подход к лечению супружеских пар. При подозрении на бесплодие, обследуются сразу и мужчины, и женщины параллельно. Ведь в 50% случаев оказывается именно мужское здоровье, как в данном примере. Для мужчины это была трагедия, конечно, но с помощью современной медицины, надеемся, мы сможем ему помочь, – рассказывает Роман Алиев, руководитель «Академии мужского здоровья».

Единственный способ для Михаила и его супруги зачать ребенка без помощи донорства – это ЭКО. Для этого в один день у мужчины и женщины забирают половые клетки. Еще пару лет назад в Алтайском крае «добыча» сперматозоидов проводилась практически вслепую. С помощь иглы пунктировали орган, а там как повезет – будут ли в отобранном материале жизнеспособные сперматозоиды или нет, было делом случая. Теперь алтайским медикам доступная технология micro TESE. Это микроскопическая биопсия яичка, при которой выделяют и забирают скопления наиболее толстых семенных канальцев, где могут оказаться самые пригодные для ЭКО клетки. Операция проводится под специальным микроскопом – за Уралом такой аппарат есть только в Барнауле и Тюмени.

Операция проводится под микроскопом Фото: Татьяна Гейнрих

– В данном случае шансы на зачатие не больше 30%. При всей видимости огромного количества семенных тканей, мы нашли только несколько островков нормальных жизнеспособных семенных канальцев. Если бы использовали игольную биопсию, как раньше, то никогда бы не попали, – говорит Роман Алиев.

Полученный материал передали эмбриологам в центр ЭКО. Разглядев образцы под микроскопом, медики нашли как минимум один жизнеспособный сперматозоид. Его соединят с яйцеклеткой, а через пять дней подсадят к матери. Если все будет хорошо – через девять месяцев у пары, наконец-то, появится долгожданный ребенок.

Хирурги выделяют и забирают скопления наиболее толстых семенных канальцев, где могут оказаться самые пригодные для ЭКО клетки Фото: Татьяна Гейнрих

Успех через 12 лет

В краевой клинической больнице медики провели уже около 30 операций micro TESE. Благодаря ей некоторые пациенты смогли зачать ребенка спустя многолетние безуспешные попытки.

– У меня был пациент, которому я, не используя микрохирургическую технику, 12 лет назад попытался соединить семявыносящие пути, чтобы по ним пошли сперматозоиды. Операция прошла неуспешно, – говорит Роман Алиев. – Через 12 лет он снова попадает ко мне на операционный стол, и мы под микроскопом достаем у него сперматозоид. Клетку подсадили, и наступила беременность. Пока девять месяцев еще не прошло, но главное, что беременность состоялась. Это при том, что пациент 12 лет ждал отцовства.

Подобные операции в клинике проводятся абсолютно бесплатно, и любой житель края с бесплодием может рассчитывать на помощь.

Полученный материал передают эмбриологам в центр ЭКО Фото: Татьяна Гейнрих

Причины бесплодия

Треть диагнозов «бесплодие» врачи относят к случаям неясного генеза, когда нельзя назвать точную причину недуга.

– Несмотря на высокий уровень медицины, возможности диагностики, в 30% случаях мы сталкиваемся с так называемым беспричинным бесплодием. В остальных 70% - это генетические нарушения, гормональные нарушения, травмы органов малого таза, последствия воспалительных заболеваний и осложнение инфекционных, – рассказывает врач Роман Алиев.

Чтобы предотвратить бесплодие медики рекомендуют вести здоровый образ жизни и вовремя проходить обследования. Если год зачать ребенка не удалось, надо идти к врачу.

Попасть на прием в Академию мужского здоровья можно по записи через регистратуру. Помимо бесплодия, в центре занимаются лечение андрогенедефицита, воспалительных заболеваний репродуктивных половых органов, эректильной дисфункией, лечение предстательной железы.

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