«Эта болезнь никого не щадит». Алтайский кардиолог рассказала о первых опасных «звоночках»

В реанимацию с болезнями сердца попадают даже молодые люди Фото: Олег УКЛАДОВ

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В Алтайском крае каждый второй взрослый страдает заболеваниями системы кровообращения. Гипертоническая болезнь диагностирована порядка у 450 тыс. человек, хроническая ишемическая болезнь сердца – у 110 тыс. жителей. Он инфаркта в год умирает порядка 3,5 тыс. человек. О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и первых признаках болезни «Комсомольской правде» рассказала врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением № 2 алтайского краевого кардиологического диспансера Надежда Веселовская.

Болезнь не щадит даже молодых

Как рассказывает Надежда Весловская, уровень заболеваемости системы кровообращения примерно одинаков по всему миру и стабильно держится на высоком уровне. По распространенности сердечно-сосудистая патология конкурирует только с онкопатологией. Также рост числа заболеваний этого типа связан с увеличением продолжительности жизни.

– Само старение организма подразумевает появление болезней, и практически все заболевания системы кровообращения связаны с возрастом. Пик возникновения сердечной недостаточности приходится на возраст 50-70 лет. Меньший процент людей страдает сердечной недостаточностью в возрасте 20-30 лет, но трагедия в том, что их тоже достаточно много. У нас в отделении лежат пациенты, которым по 28 лет, 35 лет, но у них точно такая же клиническая картина, как и у пожилых людей 70-80 лет. Эта болезнь никого не щадит, – рассказывает Надежда Веселовская.

Болезни сердца у молодых людей, в основном, связаны с врожденными аномалиями клеток сердца или перенесенным миокардитом – воспалением сердечной мышцы.

Факторы развития заболеваний

– Есть факторы, на которые мы не можем повлиять – это генетические факторы, мужской пол (мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям). А есть модифицируемые факторы риска¸ которыми мы управляем – это курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание с употреблением большого количества животных жиров, гиподинамия, ожирение, связанное с перееданием. Болезнь наступает при совокупности факторов риска, – объясняет врач-кардиолог.

Предотвратить развитие болезни можно с помощью регулярной диспансеризации. При скрининге есть возможность заподозрить развитие заболеваний на ранней стадии, когда они не проявляются еще внешне.

– Гораздо проще предупредить болезнь, чем справиться с ней, когда она уже возникла, – говорит Надежда Веселовская.

Первые симптомы болезни

Среди симптомов сердечно-сосудистых заболеваний могут быть вполне безобидные признаки. Среди них – слабость, недомогание, одышка при выполнении привычных физических упражнений, жгучие боли за грудиной и даже частая головная боль может быть первым «звоночком».

– Пациенты не обращают на это внимания, продолжают работать. Когда уже проявляются серьезные симптомы, они по скорой помощи поступают в кардиодиспансер. Но это уже поздно для того чтобы повернуть болезнь вспять, – поясняет кардиолог.

Все болезни – от нервов?

Также один из ключевых факторов риска болезней сердца – это эмоциональные нагрузки.

– Есть такая крылатая фраза среди студентов-медиков и врачей «все болезни от нервов». На самом деле она имеет под собой почву, потому что центральная нервная система и головной мозг регулируют работу всех и систем организма. Со времени хронический стресс может вылиться в серьезную болезнь, – поясняет медик.

Именно поэтому в таких профессиях как пилот самолета, диспетчер в аэропорту кандидаты проходят собеседования и специальные тесты на определение уровня их стрессоустойчивости.

– Дело даже не в том, что он просто не справится с работой, а в том, что для нестрессоустойчивых людей такие нагрузки по итогу приведут к серьёзному заболеванию, – говорит Надежда Веселовская.

Для профилактики таких состояний медики советуют вовремя снимать эмоциональное напряжение, заниматься йогой, аутотренингами и другими методами.

Питание для сердца

Профилактировать болезни сердца поможет правильное питание и активный образ жизни.

– Это исключение животной пищи, газированных напитков, исключение больших количества мучных продуктов, включение в рацион рыбы, орехов, кураги, фруктов до 200 грамм в сутки, мяса нежирных сортов, потому что это составляющие здоровой клетки организма, – говорит врач-кардиолог. – В частности в кураге, например, большое содержание калия. Если человек молодой, то правильные пищевые привычки с отказом от фастфуда, газировки, чрезмерного потребления сладкого помогут ему уберечься от болезней. Если это уже пожилой человек, имеющий сердечно-сосудистые заболевания, то формирования здорового питания позволит продлить ему жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если раскваситься, можно и не встать»: кардиолог о годовом марафоне в ковидном госпитале

Алтайский врач рассказал о случаях «на грани», прибавлении «хроников» и странностях ковида (подробнее)